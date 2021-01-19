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江蘇副省長費高雲成最年輕省常委 因奪78命大爆炸被問責 不足2年再高升

4小時前
曾於2019年因江蘇響水天嘉宜化工廠發生大爆炸事故被問責的江蘇副省長費高雲，升任省委常委。左圖為當時大爆炸後現場出現的一個天坑。

江蘇媒體昨日報道，江蘇省副省長費高雲獲中共中央批准，出任省委常委。《北京青年報》的微信公眾號「政知君」指，2019年3月21日江蘇響水天嘉宜化工廠發生大爆炸，造成78人死、617人傷，時任副省長的費高雲被問責，但僅僅一年多，他又被擢升為省委常委，並以49歲之齡，成為省政府班子及省級常委中最年輕的一人。

費高雲出生於1971年8月，江蘇淮安人，擁有公共管理碩士學位，1992年12月加入中國共產黨，1993年8月開始工作，擔任邗江縣施橋鎮團委副書記、書記。他在基層歷練多年，2011年7月從江蘇揚州儀征市（縣級市）市委書記「跨市調動」到南通市，任市委常委、通州區委書記。不到2年，他再調任市委組織部部長、又再跨市出任常州市委副書記。

內媒報道，2012年7月28日清晨，南通啟東市民眾反對日本王子紙業集團準備修建排污設施，爆發嚴重群體事件，引發廣泛關注。當日上午，南通市政府宣佈，永遠取消王子製紙排污工程項目。同年9月，啟東換帥，費高雲兼任啟東市委書記「救火」，上任不久即提出應對方案，解決事件。

2014年1月，費高雲「4年連升兩級」，當選為常州市市長，成為江蘇首個「70後」市長，也是江蘇最年輕的省轄市政府一把手。擔任常州市市長3年後（2017年2月），費高雲晉升為常州市委書記，是江蘇首位「70後」地級市書記。

然而，一直平步青雲的費高雲，終於在2019年踢到鐵板。2018年1月，剛出任常州市委書記的他，再被調任江蘇省副省長，負責自然資源、住房和城鄉建設、交通運輸、鐵路、人防、林業方面工作，分管省自然資源廳、省住房和城鄉建設廳、省交通運輸廳（省鐵路辦）、省人民防空辦公室、省林業局。

翌年3月21日，江蘇省鹽城市響水縣江蘇天嘉宜化工有限公司發生爆炸，被國務院認定為特別重大事故。經調查，爆炸是由固體危險廢物儲存倉庫中的苯燃燒發生爆炸引發，造成78人死亡、617人受傷。江蘇省委常委、常務副省長樊金龍與副省長費高雲同被問責，前者被罰黨內警告，後者則被政務記過。

「政知君」指，行政機關公務員處分的種類為警告、記過、記大過、降級、撤職和開除。其中，記過受處分的期間是12個月。而在相隔不足兩年後，費高雲又再高升，此次履新後，他將成江蘇省最年輕的省級常委。

目前，江蘇省政府班子為「一正八副」，費高雲排名第三，是江蘇省政府班子中最年輕的，也是唯一一名「70後」。

《北京青年報》

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