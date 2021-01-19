江蘇媒體昨日報道，江蘇省副省長費高雲獲中共中央批准，出任省委常委。《北京青年報》的微信公眾號「政知君」指，2019年3月21日江蘇響水天嘉宜化工廠發生大爆炸，造成78人死、617人傷，時任副省長的費高雲被問責，但僅僅一年多，他又被擢升為省委常委，並以49歲之齡，成為省政府班子及省級常委中最年輕的一人。

費高雲出生於1971年8月，江蘇淮安人，擁有公共管理碩士學位，1992年12月加入中國共產黨，1993年8月開始工作，擔任邗江縣施橋鎮團委副書記、書記。他在基層歷練多年，2011年7月從江蘇揚州儀征市（縣級市）市委書記「跨市調動」到南通市，任市委常委、通州區委書記。不到2年，他再調任市委組織部部長、又再跨市出任常州市委副書記。

內媒報道，2012年7月28日清晨，南通啟東市民眾反對日本王子紙業集團準備修建排污設施，爆發嚴重群體事件，引發廣泛關注。當日上午，南通市政府宣佈，永遠取消王子製紙排污工程項目。同年9月，啟東換帥，費高雲兼任啟東市委書記「救火」，上任不久即提出應對方案，解決事件。

2014年1月，費高雲「4年連升兩級」，當選為常州市市長，成為江蘇首個「70後」市長，也是江蘇最年輕的省轄市政府一把手。擔任常州市市長3年後（2017年2月），費高雲晉升為常州市委書記，是江蘇首位「70後」地級市書記。

然而，一直平步青雲的費高雲，終於在2019年踢到鐵板。2018年1月，剛出任常州市委書記的他，再被調任江蘇省副省長，負責自然資源、住房和城鄉建設、交通運輸、鐵路、人防、林業方面工作，分管省自然資源廳、省住房和城鄉建設廳、省交通運輸廳（省鐵路辦）、省人民防空辦公室、省林業局。

翌年3月21日，江蘇省鹽城市響水縣江蘇天嘉宜化工有限公司發生爆炸，被國務院認定為特別重大事故。經調查，爆炸是由固體危險廢物儲存倉庫中的苯燃燒發生爆炸引發，造成78人死亡、617人受傷。江蘇省委常委、常務副省長樊金龍與副省長費高雲同被問責，前者被罰黨內警告，後者則被政務記過。

「政知君」指，行政機關公務員處分的種類為警告、記過、記大過、降級、撤職和開除。其中，記過受處分的期間是12個月。而在相隔不足兩年後，費高雲又再高升，此次履新後，他將成江蘇省最年輕的省級常委。

目前，江蘇省政府班子為「一正八副」，費高雲排名第三，是江蘇省政府班子中最年輕的，也是唯一一名「70後」。

《北京青年報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！