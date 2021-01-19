台灣總統蔡英文今（19日）接見英國在台辦事處新任代表鄧元翰（John Dennis）。她說，2021年對台、英都是關鍵年度。英國正式脫歐後的印太地區政經佈局，全球關注；台灣在防疫、經濟轉型與走向國際面臨重要挑戰。她期待兩國就自由貿易協定或投資協定展開對話。

蔡英文今天在總統府接見鄧元翰，致辭時提到，鄧元翰40年前曾來過台灣，當時台灣剛剛民主化，相信他對當時蓬勃發展的民主運動、社會運動與快速成長的經濟印象深刻，亦相信鄧元翰再次回到台灣，已感受到了40年來台灣社會的進步與改變。

「2021年對台灣與英國來說都是關鍵的年度。」蔡說，英國正式脫歐之後的發展，尤其是在印太地區政經佈局，是全球關注的議題；對台灣來說，無論是全球疫情的變化，經濟結構的轉型，以及持續走向國際舞台，都是今年重要的挑戰。

近幾年，英國是台灣留學生最喜歡的國家之一。曾在英國倫敦政經學院（LSE）攻讀博士的蔡英文稱，台歐連結獎學金的英國專案廣受好評，留學不僅能夠擴大視野，更有助於兩國人民相互理解；此外，為了推動雙語國家政策，政府也與英國在台辦事處積極洽商實體及網上課程，希望能夠培育更多雙語人才，強化年輕人國際競爭力。

在商務合作跟投資方面，蔡說，台英近年不斷深化金融、風力發電等關鍵領域合作，雙邊貿易也隨之擴大，她很期待台英能進一步洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定，就此展開對話。

這幾天她也注意到英國外相藍韜文（Dominic Raab）對人權和經貿交流議題的談話，她相信台英在民主、人權、自由貿易的價值上都有相同立場，也期待未來在這些議題上雙邊的合作關係能更深更廣。蔡亦表示，有決心繼續跟英國合作，一起為全球防疫做出貢獻。

中央社

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