美國新政府即將舉行就職禮，台灣當局至今仍未鬆口將會如何參與，外交部表示，駐美代表蕭美琴會以「最適當方式對美國新政府表達台灣的祝賀」，北京的外交部亦未宣佈誰會前往出席。拜登的幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）認為，在拜登眼中「世界上只有一個中國」，但他認為「一國兩制已走到盡頭」，新政府要思考全新的兩岸方案，改善三方關係。多名專家亦認為，新政府會持續在外交、安全等領域支持台灣，包括軍售正常化，而多邊主義可望擴大台灣國際參與空間。

台灣外交部今早舉行記者會，指因為武漢肺炎疫情關係，美國新政府就職禮的規模將會大副減少，台灣當局將視美方就職典禮規劃情形，以最適當方式對美國新政府表達台灣的祝賀，也期盼與拜登團隊密切合作，在既有的良好基礎上，持續穩健提升台美關係。

報道指，台灣駐美代表處一直掌握最新情況，對於華府地區可能發生的情況都有準備，至有傳拜登可能改在室內宣誓，台方爭取參加的困難度較高，但不代表不能參加。

新政府上台後，如何處理台灣問題將是其中一個焦點。艾利森接受台灣TVBS專訪時稱，「拜登明白『只有一個中國』，並沒有獨立的台灣國家存在，美國也不會公開承認」，可是，對於中共不斷宣傳的「一國兩制台灣方案」，艾利森亦認為不是解決辦法，認為一國兩制已經走到盡頭，他認為新政府應該設立一個新的架構，即使不開心、不滿意，不能解決兩岸之間問題，但卻可以讓北京、台北和美國都能夠因此遠比另一選項更有利。

拜登近期陸續公佈新政府外交、國防及安全事務部門高層人事。外界普遍預期，就美台關係而言，候任白宮國安會「印太事務協調官」坎貝爾（Kurt Campbell）對華府決策的實際影響力，應會超過準國務卿布林肯（Antony Blinken）。

澳洲國立大學（Australian National University ）亞太學院講師、曾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際安全項目擔任研究助理的宋文笛認為，未來拜登政府將視個別議題需求，在印太區域組成分別有不同成員、規模不一的聯盟，並與中共保持「競爭」關係，制衡其破壞區域平衡與秩序正當性的作為，但會適度合作。

在台美關係方面，宋文笛估計拜登新政府將傾向「多做少說」、低調深化雙邊實質合作，這樣做其中一個好處是減少美台面對北京的壓力。由於支持台灣並對北京採較傳統作法強硬的態勢在華府已是兩大黨共識，台灣宜善用當前國際局勢帶來的機遇，減少戰略上「單邊執著」、多方拓展與其他盟友關係，穩健累積自身在國際舞台的實力。

宋文笛舉例，美國國務院內部正研議將外交、國防體系官員的華語學習計畫執行重心轉移至台灣。美方未來也可能讓台灣在多邊軍事交流中扮演更重要角色，並擴展雙邊技術及情資共享。以上若「做」成，美方對台灣的支持其實不需多「說」。

國防院國家安全研究所所長李哲全則分析，從拜登、坎貝爾等人的公開言論及文章估計，拜登政府將主力處理疫情、振興美國經濟、恢復國際領導地位，同時管控中美關係的下行形勢，建構可運作、可預測且穩定的中美關係。他又認為，基於共同利益，美台關係仍將緊密，但具高度象徵性卻可能激怒中共的政治動作將減少，例如高階官員訪台。

至於軍售及美台安全合作議題，國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲認為，美台關係在相關領域不會倒退。原因包括香港、新疆等地人權問題以及北京的軍事擴張，使得越來越多以往相對低調的美國盟邦，例如加拿大及日本國防官員，公開表態台灣應在安全事務領域取得更多國際支持。

蘇紫雲指，美國對台軍售程序實務上已由常態化進一步邁向正常化與法制化的結構性改變。有助減少政治干擾及北京帶來的變數。即使北京破壞區域安全穩定、以軍事經濟手段恫嚇他國，支持台灣已是美國兩大黨共識，蘇紫雲提醒，台灣仍應持續發展不對稱戰力、鞏固國防，方能獲盟邦尊重與協助。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／台灣TVBS

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！