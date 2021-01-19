29歲內地女星鄭爽與富二代舊愛張恒2018年在節目《這！就是鐵甲》相識相戀，之後不僅一同投資成立智能科技公司，張桓還擔任鄭爽經理人，未料兩人2019年底即爆出分手，鄭爽還為財務糾紛將張恒告上法庭。兩人的「民間借貸糾紛案」今日上午在上海市第二中級人民法院二審開庭審理，雖二人均沒有現身。內媒報道指，張恒的律師表示聽證剛剛結束，鄭爽方面拒絕調解。而「#鄭爽訴張恒案二審開庭#」、「#鄭爽方拒絕調解#」相繼以閱讀量6.8億人次及7,643萬人次，衝上了微博熱搜榜第一位。

此外，昨日爆出她與張恒在美國請代孕誕下一子一女，並有錄音流出，顯示鄭爽曾爆粗說：「這兩個孩子真的打不掉，我XX我都煩死了。」勁爆的消息讓鄭爽形象大損，不僅粉絲「脫粉」，連代言的Prada股價更應聲下跌。今日更有網民發現，鄭爽在1月11日發佈的Prada微博已經刪除，目前微博發文停留在1月9日一則關於逃避V信的內容。同時有人發現，她取消了所有關注人，僅剩下父親。

鄭爽終回應 避重就輕網民拒買賬

鄭爽今天多次上微博刪文、取消關注，下午1點半終於發文回應：「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。中美兩國的律師團隊從前年開始就從未放棄過維護我和我家人的合法權益，也沒有放棄過與對方溝通調解。但在中國的法律程序中，我們屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程序中，我也率先維權。身為藝人我深知我國疫情的防控與重視。在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。如果一切未認證的資訊要我來公開解釋，這是我最真誠的回答。」

然而，避重就輕的說法卻引燃了網民的怒火：「扯甚麼疫情，啥也沒說」、「你還是個人嗎」、「你最對不起兩個孩子和你的粉絲」、「退圈吧」，她隨即關閉留言評論功能。

央視狠批：踐踏底線 法律與道德難容

風波亦越演越烈，更驚動官媒。央視新聞今評論代孕棄養法律道德皆難容：「前有代孕媽媽遭『退貨』，後有某明星疑似代孕欲棄養，曝光錄音中『打也打不掉，我都煩死了』更令人憤怒。代孕在我國被明令禁止，其對生命的漠視令人髮指：包生男孩代孕者懷上女孩會被強行打胎；胎兒如存缺陷或被丟棄……如此踐踏底線，法律難容，道德難容！」

據內媒報道，張恒昨日在二審開庭前夕，在微博發文闢謠，否認涉及詐騙、借高利貸、逃避債款、攜款潛逃至美國等傳言，並解釋自己滯留美國是為了「保護兩個年幼無辜的小生命」，還配上自己和2個孩子的生活照片。隨後陸續爆出，一對子女是經代孕生產，年紀相差僅半個月，都是13個月大，而張恒發文的原因，是女方不願意簽字，導致兩個孩子在美國滯留無法回國，而且男方旅行簽證快到期，萬一被驅逐，孩子將被送到機構接受他人領養。

之後，內媒又相繼曝光了一段錄音檔案及兩個孩子在美國的出生證明。其中，錄音內容顯示，張恒父母和鄭爽、鄭爽父母討論棄養孩子的問題，其間疑似鄭爽激動爆粗：「這兩個孩子真的打不掉，我XX我都煩死了。」至於孩子的出生證明，則顯示了他們的父母親正是張恒和鄭爽。

有關消息引發網民炮轟，鄭爽雖沒有正式回應，活動蹤迹卻被曝光。她疑似用小號發圖「傷害人你真有一套」，留言「等着」，惟被網民搜出後，即速刪除評論。與此同時，有網民發現鄭爽逛了二手平台，當日上線次數40次，卻未發一言。

品牌代言陸續切割

品牌也陸續和鄭爽切割，Prada剛於11日宣佈鄭爽擔任代言人，昨天下午張恒發文後，Prada股價開始大跌，「#Prada股價下跌#」、「#Prada的眼淚PradaPrada的掉#」也上了熱搜榜，網民發現Prada官方微博刪除了鄭爽個人內容，鄭爽自己也刪除相關影片。她代言的腕錶品牌Lola Rose官博删除了有關她的一切內容，也有網民在她代言的稚優泉化妝品官博留言「解約了嗎」、「還不刪博」。鄭爽微博曾轉發的上海警察節宣傳片、為《時尚芭莎》（Harper’s Bazaar）、《周末畫報》拍的照片，亦紛紛顯示被原作者刪除或已被限制觀看權限，《時尚芭莎》主編發文稱「過於可怕」，也被網民認為是回應鄭爽鬧出的爭議。

此次醜聞還讓大批爽粉脫粉，據自媒體報道，其中一名在微博擁有55萬粉絲的「爽粉」表示，自己現在已經不關心是不是別人拿了她的卵子做了她不知道的事情，他只知道鄭爽棄養小孩是一件非蠢即壞的事情。此外，鄭爽粉絲後援會會長也宣佈脫粉：「再見了朋友們，還剩一口氣，號不會棄也不會刪，微博是我半個家，沒了一個家不能沒有第二個，以後就是高貴的個體了，我們追星追得好刺激，塌房都跟別人不一樣。」

鄭爽於2018年與張恒在節目《這！就是鐵甲》相識相戀，同年12月20日，兩人更共同成立了「上海鯨谷座人工智能科技有限公司」。鄭爽是股東，張恒是法定代表人和執行董事。公司註冊資本2,000萬元人民幣（下同，約2,389萬港元），其中鄭爽出了1,360萬元（約1,624萬港元），佔68%，張恒出640萬元（約764萬港元），佔32%。2019年1月，鯨谷座新增對外投資，成立子公司「上海鯨乖乖人工智能科技有限公司」，註冊資金1,000萬元（約1,194萬港元），仍是張恒擔任法定代表人、執行董事，但是與鄭爽沒有任何關系。

去年11月有爆料稱，由於鄭爽與張恒分手，公司要拆股。2020年1月8日下午，上海市靜安區人民法院透露，已受理鄭爽訴張恒民間借貸糾紛案。據鄭爽的委託律師指，二人合作期間，鄭爽曾給張恒的公司投資了1,000萬元，後對方不善利用，導致公司解散。

新浪微博／新浪娛樂

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