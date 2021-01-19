（新增內容）即時通訊軟件WhatsApp近日引發各界關注私隱問題，內地騰訊推出的QQ原來更厲害！內媒報道，打開電腦後，10分鐘內，QQ就會自行讀取用戶的瀏覽器紀錄，並提取當中的連結，常用瀏覽器如Chrome、Chromium、Microsoft Edge，以及內地人常用的360等，無一倖免，用戶到過甚麼網站，一目了然。香港資訊保安專家向《蘋果》直言，得悉QQ能讀取相關檔案也感到愕然，但因為QQ已修復失誤，推斷這可能是bugs（程式錯誤），錯誤地讀到一些數據，而「用戶都做唔到啲乜」，因未能確定防毒軟件能否成功阻截。

有網民在互聯網論壇發帖寫道：「前些天用QQ，為了防止一些流氓行為，特地去MS Store裏面安裝QQ桌面版。幸好之前用（內地防毒軟件）火絨的自定義攔截功能，設置了一些重要或敏感數據目錄的保護。」從截圖見，QQ正嘗試掃描Microsoft Edge瀏覽器用戶目錄內瀏覽歷史目錄（History），目錄存放着用戶使用Edge瀏覽器的網頁紀錄。

該網民又指，在QQ登錄10分鐘後，就開始掃描「Appdata\Local」下所有文件檔，並對其中「User Data\Default\History」文件進一步掃描，而該文件就是Chrome瀏覽器默認的歷史紀錄存放位置。換言之，當用戶登錄10分鐘後，所有瀏覽器紀錄都被掃描讀取。有網民追帖時無奈地寫道：「用戶私隱在中國就是個屁！大家都在裸奔，何止是QQ在偷窺我們！」

內地防毒軟件「火絨」安全實驗室發文表示，騰訊QQ／Tim會獲取用戶瀏覽器（Chrome、IE以及其他Chromium內核瀏覽器）的歷史訪問紀錄，讀取後會根據數據對訊息進行分類，騰訊QQ／Tim會比較歷史紀錄中的搜索連結，當中包括淘寶、天貓、京東，當搜索連結匹配之後，騰訊QQ／Tim還會比較搜索的關鍵字，如炒股、融資等等。

騰訊QQ官方解釋，QQ確實存在讀取瀏覽器歷史，用以判斷用戶的登錄安全風險。騰訊表示，所有相關數據不會上傳至雲端、不會儲存，也不會用於其他用途。目前，QQ已更換技術邏輯去解決安全風險問題，並發佈了全新QQ桌面版本。

香港資訊科技商會私隱及網絡安全副主席范健文向《蘋果》坦言，QQ自動讀取瀏覽器紀錄，不能與WhatsApp更改私隱條款，要求容許與Facebook共享資料事件看齊，「因為呢件事喺國內發生，（內地人跟香港人）對私隱嘅睇法好唔同」；而在大數據的環境下，軟件公司可能將用戶資料用作廣告推廣用途，而「用戶都好被動，亦都唔太確定係咪有防毒軟件可以成功阻截到。」

他建議，最好辦法是安裝內地程式時，用另一部較少個人資料的電腦和手機處理國內業務，而「用戶希望只可以read（讀取）到sandbox裏面嘅data，即是我有裝QQ同Chrome，呢兩樣嘢係存在喺唔同sandbox裏面，同iOS同手機操作平台係類似，用一部獨立電話就好似sandbox一樣，唔好套取我嘅數據」。他進一步解釋「sandbox」的概念，可繙譯為「沙盒」或「沙漏」，可說是一個獨立的空間，當安裝QQ後，如果在sandbox環境下，不會知道有另一軟件同一時間運作中。

網民講乜：

Fcoolish：騰訊很惡心。

xjbeta：MacOS請下載沙盒應用，相對安全一些。

霜月進：10多年前就不用QQ了，登個錄還必須手機驗證綁手機。

qq_偶是涼粉：大驚小怪，國內所有的互聯網企業引以為豪的所謂大數據技術，不就是竊取個人私隱嗎？真要認真，一個都跑不掉。

Andrea-ST：沒監管，沒相關法律約束，沒懲罰，下次會換個方法繼續盜取用戶訊息。

Lancer8888：國內絕大多數都是流氓軟件，全都這樣的，沒甚麼新鮮了，上面根本不管。

《蘋果》記者／南都網／澎湃新聞網

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