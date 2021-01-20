（更新：內容）美國正副總統當選人拜登（Joe Biden）及賀錦麗（Kamala Harris）將在當地時間20日宣誓就職，先前台灣駐美代表處遲遲未收到邀請函，就在拜登就職典禮前，駐美代表蕭美琴終於收到邀請函，受主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，出席第59屆美國總統就職典禮。總統蔡英文則在Twitter上祝賀拜登就職，希望政府一帆風順，台灣準備與美國新政府合作，成為一股正義的全球力量。

蕭美琴在Twitter上載一條在就職典禮現場的影片，指很高興代表台灣政府及人民出席慶典，她指，民主是台美的共同語言，自由是台灣的共同目標，期待未來與下一任政府，深化台美的共同價值及興趣。有「戰貓」之稱的蕭美琴，更戴上有貓咪及「青天白日滿地紅」旗圖案的口罩出席。

執政的民進黨亦轉發蕭美琴的帖文，指期待未來與拜登政府合作。

民進黨立委、國際部主任羅致政在Facebook發文指，這次蕭美琴受邀出席，是台美1979年斷交以來，第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」（JCCIC）的正式邀請，比照國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加，不同於以往是透過美國國會議員所提供給選區選民的一般入場券。

羅致政指，這項外交進展推翻「拜登團隊疏遠台灣」、「對台灣沉重打擊」的中國媒體及看衰台美關係的台灣政治人物，更指「魔鬼藏在細節裏」，指蕭美琴昨天在Facebook提到，要進行多次武漢肺炎檢測，就是入埸參加典禮的要求。

東森新聞亦引述官員指，這次出席蕭美琴受邀美國新任總統就職典禮，可算是另一種台美關係的突破。

受疫情影響及考慮到安全問題，本屆總統就職典禮縮小規模，僅1,000名賓客受邀。

中國外交部尚未透露是否有派官員出席。

台灣《蘋果新聞網》

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