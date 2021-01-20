美國特朗普政府任期結束前一天，國務卿蓬佩奧宣佈，特朗普政府認定中國對新疆維吾爾族穆斯林的壓制，是犯下種族滅絕和反人類罪，候任總統拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）亦對決定表示支持。事實上，新疆哈薩克族及維吾爾族因不堪中共壓迫而流亡海外的事從未間斷，近日，流亡烏克蘭的哈薩克族男子伊力森·艾爾肯（Yilisen Aierken）表示，其仍身處新疆的家人仍受到當地警方威脅，他仍擔憂會被遣返中國。

2019年12月，在中共於新疆伊犁建立了一座關押上萬人的所謂「再教育中心」的情況下，現年23歲的伊力森被迫出走，途經中亞多國後，於去年10月輾轉流亡至烏克蘭，一度被當地邊防部隊逮捕，面臨遭強制遣返的危險。此後，他因得到美國、台灣與哈薩克相關人士，以及人權組織的幫助，終在2個月後獲烏克蘭法院判決「不遣返中國」。

自由亞洲電台19日報道，伊力森於上周六（16日）受訪時說，新疆伊犁伊寧縣吉里於孜鎮派出所的警察，以及吉河社區的幹部近日到其家中，威脅他的家人，要求他回去。他的母親也要求他盡快和伊犁當地政府部門聯絡並返回。他拒絕聽從那些警察和幹部的要求，且已向烏克蘭移民局提交政治庇護申請，甚至已經為此進行面談。按烏克蘭法律規定，面談後，烏克蘭移民局需在兩個月內回覆申請人。如面談沒通過，申請人在不上庭申訴的情況下需在10天內離境。

伊力森坦言對面談結果並不樂觀：「前兩天，在這裏生活了5、6年的哈薩克難民警告我說，你最好自己想辦法離開這個國家，因為他親眼目睹了很多塔吉克、吉爾吉斯等國家來的政治難民被遣返了。他們都已經向烏克蘭移民局提交過難民身份，但是被拒絕了。」

至於被遣返後可能遭遇的後果，伊力森說：「我到達中國機場，比如北京大興機場以後，我就消失了，誰也不知道我去哪裏了，可能被判個20年不等。2017年開始被遣返的新疆人都失蹤了，很多（人），比如埃及2017年7月遣返的那些艾資哈爾大學的學生，都是已經失蹤了，聽說有些已經被打死了。」

流亡烏克蘭的哈薩克人權活動家艾迪洛瓦·莫迪（Adylova Moldir）指，由於目前烏克蘭正在其東部邊境與俄羅斯及親俄武裝分子進行曠日持久的戰爭，該國面臨東部難民潮問題，因此更無暇處理中亞難民的庇護申請。已在烏克蘭生活6年的她，至今仍未解決身份問題，她說，甚至有難民在烏克蘭生活了25年，也仍然「沒有身份」。

伊力森表示，若烏克蘭移民局不批准他的庇護申請，他可以通過上庭申訴暫時避免遭到遣返。然而訴訟費需約500至1,000美元不等，對正居於基輔一間每晩價格5美元左右的小旅館的他而言，可謂金額龐大。

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！