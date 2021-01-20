兩岸關係持續惡化，連同台灣官方駐港機構亦遭刁難。台灣駐港辦事處因拒簽「一中原則」切結書，導致原派任處長盧長水至今超過兩年仍無法上任，去年代理處長高銘村等4人也拒簽切結書、港府未有更新簽證下，被要求限期出境返台。據了解，目前台灣駐港僅剩12名台籍人員，其中4人簽證也已到期或即將到期；鑑於日前才傳出台灣協助5名香港反送中人士赴美尋求政治庇護，學者擔憂未來若有敏感人士到台，台灣駐港人員恐成人質，成為兩岸衝突新引爆點。

自香港去年實施《港版國安法》，人權情況每況愈下，民主派人士遭打壓、起訴，日前更有50多名支持民主運動的政治和民間人士遭逮捕。針對香港打壓民主派人士，美國先後對特首林鄭月娥、保安局局長李家超及多名中共官員作出制裁，凍結其在美國所有資產，且受制裁者及其直系親屬被禁止入境美國。

台灣政府亦向港人提供援助，成立「台港服務交流辦公室」，提供港人到台「一條龍」式服務，日前傳出參與反送中的5名示威者，在美國與台灣等相關人士的協助下，已抵達美國，申請政治庇護。

兩岸關係在蔡英文政府上台後降至冰點，香港議題發生後，港台關係亦每況愈下。陸委會在2018年6月發布參事盧長水接任香港辦事處長，卻因港府遲未發給簽證，至今無法上任；去年中代理處長高銘村、服務組長周家瑞、綜合組長李晉梅與一名經濟組秘書，4人因拒簽「一中」切結書，工作簽證無法續簽，在港府要求限期離境下，被迫返台。陸委會只能指派外交部副參事林振宙為代理處長，維持辦事處運作。

所謂「一中切結書」，據了解，內容提及台北人員駐港期間，必須遵守港台互設機構的2011年換文內容，馬英九政府期間，就有此切結書，但港府並無要求台駐港人員簽切結書，直到蔡英文上台後，盧長水遲遲無法赴任，才爆出台方拒簽切結書而無法赴任的情況。

台灣駐港辦事處分為服務組、經濟組、新聞文化組、聯絡組、綜合組，其中組長職位僅剩經濟組長倪伯嘉，目前台籍人員12人，另有50名港籍雇員。

據指出，包含林振宙在內4名台籍人員簽證已經到期或將要到期，他們早已陸續向港府提出簽證續簽申請。港府對台方提出的簽證申請，半年來置之不理，台藉人員擔心離港後無法再入境，因此亦未有返回台灣，駐港人員形同「人球」，日夜提心吊膽。

據悉，台灣駐港辦以往最多有20名台籍人員，但自從盧長水無法上任處長迄今，台方多次提出派駐人員申請，港府都置之不理。

知情人士坦言，礙於近期香港情勢持續惡化，目前情況非常嚴峻，台方人員簽證續簽申請遭港府擱置，打擊辦公室士氣，並對人員心理造成負擔。該人士說，台方原則是，只要沒被港方要求離境前，一定會堅守到最後一刻。

由於台灣對香港民主派人士提出協助，中研院台灣史研究所副研究員吳叡人也提醒政府，應該考慮若香港有比較敏感的人物到台，台灣駐港辦台籍人員恐遭到中共動手，等於我方人員成為對岸的「人質」。

陸委會多次表示，駐港人員是依據輪調規定辦理，台灣駐港人員會堅守崗位、全力以赴，台方人員無法派駐香港，主要是香港在雙方共同規範外，設置不必要障礙。台方呼籲港方能以民眾福祉為念，回到雙方既有的共識基礎，共同維護台港良性互動。

除了台灣駐港人員未能續領簽證外，自2016年太陽花學運後，不少綠營立委、親綠學者申請訪港也遭拒絕。 對香港限制台灣部份人士入境，台方也作出回應，去年中傳出台灣政府不再發新的工作簽證給香港駐台辦事處人員，已有駐台港辦人員離台。陸委會強調，基於平等及互惠考慮，「我方須有所作為，以維護國家尊嚴。」

台灣《蘋果新聞網》

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