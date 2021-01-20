美國參議院周二（19日）就拜登提名的多位內閣人選召開提名確認聽證會，準國務卿布林肯（Antony Blinken）在會上發表友台言論，台灣外交部今（20日）表示，布林肯公開表達對台灣的強勁支持，展現拜登政府的挺台立場。

台外交部說，誠摯感謝布林肯公開表達對台灣的堅定支持，台方將持續在既有良好基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

布林肯在聽證會上回應參議員詢問時表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，包括《台灣關係法》及美中公報。確保台灣有能力自我防衞抵抗外來侵略，「拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力（自我防衞）」。

布林肯指出，他也希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包括在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。此外，即將卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有頒佈一些規定，他的團隊會依據《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）「仔細研究」。

布林肯另提及曾與台總統蔡英文會晤並多次談話，肯定台灣防疫表現，並讚賞台灣為民主模範、強大經濟體及科技重鎮。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內的2015年元旦，時任台駐美代表沈呂巡在雙橡園（Twin Oaks）舉行台美斷交後首次的元旦升旗典禮。由於美國國務院早已告知反對，但沈仍執意高調舉辦，引發美國不滿。奧巴馬政府遂制定一系列有關台美關係的準則規定，包括：禁止台灣駐美代表進入美國國務院，禁止該部門的美國官員進入台灣在美國的代表處。同時要求美政府機構內不得展示青天白日滿地紅旗，國務院與國防部也不得在社交網站貼出任何具青天白日滿地紅旗或彰顯台灣主權象徵的圖示，以及禁止台灣在雙橡園懸掛青天白日滿地紅旗。

去年12月27日生效的《台灣保證法》明定，法案生效180天內，美國國務卿應檢視對台交往準則並發佈更新版本，並指「國會意見」（Sense of Congress）認為，美國對台準則制定目的應是深化、擴大美台關係，並以雙邊關係的價值與重要性作為依據。蓬佩奧本月9日宣佈取消美國長年為美台交往所自設的限制，此舉被視為是雙邊關係近年一大進展。

台灣《蘋果新聞網》

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