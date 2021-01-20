美國特朗普政府任期結束前一天，國務卿蓬佩奧再向中共「發炮」，認定中國對新疆維吾爾族穆斯林的壓制，是犯下種族滅絕和反人類罪。旅居美國的中國問題專家鄧聿文接受《蘋果》訪問表示，言論其實是特朗普再次對中共表達不滿，雖然沒有太大實際意義，但卻對拜登新政府作出表態：「我把這個話（題）留在這裏，看你上台後怎樣處理？」

對於中共犯下種族滅絕的指控，鄧認為中共的確在新疆設立集中營，只將穆斯林鎖起來，未有大規模殺人，「種族滅絕起碼是殺了很多人，而不單是關人」，認為指控有誇張之嫌。鄧又指，目前國際法庭未有對中共的行為作出審理或裁決，故西方國家未必會以「種族滅絕」作為理由提出對中共制裁。

至於候任總統拜登提名的國務卿人選布林肯認同「種族滅絕」言論，鄧聿文認為布林肯過去早已表明，未來會對中國打「人權牌、民主牌」，他目前仍以個人身份表態，至於上台後的取態，仍屬未知之數。中共未來外交的處境，鄧聿文重申關鍵在於美國與歐洲各國能否聯手，「中共與特朗普已打了4年交道，如果拜登政府能與西方其他國家聯手，中國的確比較麻煩；如果他（拜登）未能聯合歐洲，中國就不會太擔心。」

對於美國未來外交路線，資深時事評論員林和立認為，美國新總統上台後，對華政策仍然會非常強硬。林指出，美國民主黨一直對西藏、新疆、台灣，甚至香港的議題上，採取強硬立場。民主共和兩黨亦有共識，認為中國是美國霸權的最大對手，現在和將來都是最嚴重的挑戰者。特朗普離任前數月，已不斷向北京「發炮」，強硬調子已定，拜登未來亦難以改變路線。不過有別於特朗普的單邊政策，拜登未來反而利用多邊主義，與歐盟、日本、南韓、印度等國聯手圍堵中國。

《蘋果》記者

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