一連3日的十三屆全國人大常委會第25次會議，今起在北京舉行。盛傳將處理BNO 5+1方案反制措施及閹割選舉等問題，但截至目前，人大官網仍沒有提到是次會議有加入涉港議題，人大常委譚耀宗昨早出發到北京出席人大常委會會議前指，暫時看不到有與香港相關的議程，但承認今次是加開會議。以往多項涉港人大常委會議程，包括DQ立會議員議程，均是開會時才加入。

根據新華社12日的通報，是次會議將審議《動物防疫法》修訂草案、《行政處罰法修》訂草案、《海警法》草案、《法律援助法》草案、《執業醫師法》、《濕地保護法》草案、《家庭教育法》草案、《安全生產法》修正草案、《教育法》修正草案，以及關於設立北京金融法院的決定草案等議案。

內地民眾最關注的是對《動物防疫法》修訂草案進行三審，據全國人大常委會法工委發言人、研究室主任臧鐵偉日前所指，此次三審稿擬作6方面的修改，其中包括規定攜帶犬隻應當佩戴犬牌及繫犬繩等措施，基層政府應當做好農村地區飼養犬只防疫管理工作的規定，並明確由省、自治區、直轄市制定飼養犬隻防疫管理的具體辦法。

此外，《家庭教育法》草案的審議，亦備受注目。臧鐵偉提到，草案規定了家庭教育干預制度，明確公安機關、人民檢察院、人民法院干預家庭教育的情形和主要措施，並對強制家庭教育指導的實施作出規定。另外還規定了未成年人的父母或其他監護人，負有家庭教育工作職責的政府部門或機構、學校、家庭教育服務機構違反本法規定的法律責任。

根據全國人大常委會議事規則，全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，有特殊需要時，可以臨時召集會議。按照慣例，會議基本固定在雙月下旬舉行，一年共6次。然而，近來人大不斷在單月加開會議，譚耀宗昨亦指此次是加開會議，人大官網同日更發佈題為「加開成常態：人大工作按下『快進鍵』」的文章，指本屆（任期：2018年3月起，預計至2023年3月）以來，加開常委會會議從例外發展為常態，已加開次數達6次之多；而在2020年，加開3次常委會會議，涉及審議通過《香港國安法》等重大、緊迫議題；全年共舉行9次常委會會議。文章強調，人大工作固然有自己的節奏，但並不意味着一成不變，「馬上就辦、真抓實幹」成為人大工作的新風格。

綜合報道

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