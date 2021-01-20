（新增內容）兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周二（19日）新增103宗確診個案，其中本土確診佔88宗，分別是吉林46宗、河北19宗、黑龍江16宗、北京7宗。其餘15宗為境外輸入個案，分別是上海4宗、廣東3宗、浙江2宗、四川2宗、陝西2宗、天津1宗、福建1宗。大陸累計確診88,557宗，4,635人死亡。台灣累計確診868宗，死亡7宗。

北京新增的7宗本土確診個案中，有6人均來自大興區天宮院街道融匯社區，年紀最小的患者為9歲，最大的為64歲；另外1人來自順義區北務鎮人南辛莊戶村，是一名31歲男子，周二（18日）核酸檢測結果為陽性，周二（19日）轉至地壇醫院後證實確診。

北京市疾控中心呼籲民眾繼續增強防護意識，非必要不出京、非必要不出境、非必要不聚集，且不要前往境外和國內中高風險地區旅行。北京市大興區委宣傳部則表示，已於周二（19日）擴大檢測範圍，對北臧村鎮、黃村鎮、西紅門鎮、龐各莊鎮四個鄉鎮同時啟動全員核酸檢測；截至19日下午4時，全區共完成核酸採樣606,503人，截至19日下午3時，已經出檢測結果36.68萬人，結果均為陰性。

另外據伊拉克媒體周二（19日）報道，伊拉克國家藥品管理部門已批准緊急使用國藥集團生產的疫苗。伊拉克衞生部表示，當局將繼續加強與疫苗生產公司的協調，爭取盡早獲得疫苗供應。

醫學期刊《刺針傳染病》（Lancet Infectious Diseases）周二（19日）發表華中科技大學公共衞生學院團隊關於武漢肺炎病毒家庭內傳播的流行病學研究，該研究集中分析於2019年12月2日至去年4月18日期間武漢市上報的所有確診病例和無症狀感染者的家庭，共27101個家庭內的病毒傳播特徵等，發現整體上嬰兒、幼兒和青少年與老年人相比不太容易受感染，但其傳播力更強，並建議在疫苗資源充足的情況，及時為符合條件的兒童進行接種。

吉林省新增的46宗本土確診個案中，有10宗來自長春市，36宗來自通化市，另外新增7宗無症狀感染者。當局現已將通化市東昌區全域調整為高風險地區。吉林省松原市將於周三（20日）至周五（22日）在主城區進行免費核酸檢測。

河北省新增19宗本土確診個案，有13宗來自石家莊市，年紀最小的患者僅3歲，最大的為84歲；其餘6宗來自邢台市，年紀最小的43歲，最大的為82歲。河北省衞健委網站周三（20日）宣佈，自周二（19日）起將石家莊長安區前進村、普和小區南院、建明小區，裕華區海天陽光小區，趙縣任莊村調整為中風險地區。

黑龍江新增16宗確診個案，全部來自綏化市望奎縣，其中一1宗屬無症狀感染者轉為確診病例。所有確診病例均是在集中隔離醫學觀察期間，以及進行擴大核酸檢測主動篩查發現的，並轉至定點醫療機構進行隔離治療或隔離醫學觀察。望奎縣全域現已調整為高風險地區。

上海新增4宗境外輸入病例，全部均屬中國籍，其中1人在加拿大留學；1人曾在阿聯酋旅行；其餘2人則從意大利入境。

國家衞健委／河北日報／北京日報／新浪新聞／央視／澎湃新聞

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