有份協助12名涉嫌偷渡港人、及內地公民記者張展案的內地律師任全牛，上月31日被河南省司法廳發出通知，擬吊銷其律師執業證書，聽證會原將於昨日（19日）早上舉行。惟聽證會前夕，任全牛表示接到司法廳人員的電話，指因疫情關係，聽證會將延期，具體時間另行通知。任全牛今日聯絡河南省司法廳，獲悉聽證會將改於下周五舉行（29日）。

當局上月指任全牛在2018年代理一宗邪教案件時，庭審期間行為違法違規，性質、情節惡劣。任全牛就指控提交申請書，內容指2018年11月7日，四川巴中市巴川區人民法院，審理的法輪功信仰者涉嫌以利用邪教組織破壞法律實施的案件中，庭審活動一直有序進行，未有因被告人或辯護人的原因暫停該庭審，或被審判長警告。任認為自己在庭上的發言是合理合法及理性平和。

任全牛提出，對於被指「聚眾哄鬧、衝擊法庭、侮辱、誹謗、威脅、毆打司法工作人員或者訴訟參與人，否定國家認定的邪教組織性，或者有其他嚴重擾亂法庭秩序的行為」等違法行為根本不存在。因為全國法律沒有認定法輪功是「邪教組織」；自己在庭上發表辯護意見是有理有據的理性發言，所謂情節惡劣，造成惡劣社會影響是揑造事實。

任亦認為自己在庭上的發言，沒有暴力、辱罵、毆打等違反法庭秩序的言行。如果有的話，不僅庭長會當庭處理，庭上錄影亦可作證。

曾受12港人家屬委派的內地維權律師盧思位同樣被當局擬吊銷執照，其聽證會於上周二（12日）舉行。當日有多名包括任全牛的維權律師及維權人士到場聲援，惟各人被公安阻撓出席聽證會，雙方發生衝突，甚至遭強行帶到派出所。

《蘋果》記者

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