（更新：內容）拜登宣誓就職美國總統後沒多久，中國外交部隨即宣佈制裁剛卸任的美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）等28人。內地官媒引述學者認為，這次制裁美國前政府官員，除要為未來中美關係設定「規則底線」，同時亦防止這些反對中國的政客進入商界後，從中國市場獲取利益。

被制裁的還包括特朗普政府中的美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）、國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）、白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、 衞生部長阿扎爾（Alex Azar）、國務院次卿克拉奇（Keith Krach）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），及美國前國安顧問博爾頓（John Bolton）、白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）等，中方指他們在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任，禁止他們及其家屬入境中國內地和香港、澳門，其關聯企業及機構也被限制與中國打交道、做生意。

中國外交部批評，過去幾年，美國反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧兩國人民利益，策劃及推動一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政，損害中國利益及傷害中國人民感情，亦嚴重破壞中美關係。中國政府捍衞國家主權安全發展利益的決心堅定不移。

內地環球網引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東指出，中方要傳遞的信息非常明顯，一是要懲戒前任政府官員，二是要為未來中美關係定下「規則底線」，就是美國在制定、推行對華政策時，「必須尊重中方核心利益」。

上海復旦大學教授沈逸持則認為，這次制裁提及卸任官員的親屬、相關企業和機構，認為當這些卸任官員進入商界，任何一間企業如果僱請他們，「就要面臨中國市場的利益損失」，認為「反華政客和企業別想再從中美關係的發展中獲得任何利益」。

中國外交部發言人華春瑩在本月18日的例行記者會上，批評美國在香港、台灣問題上「表現惡劣」，表示將會制裁相關的美國官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬，但當時未公佈具體名單。

中國在去年7月宣佈制裁美國國際宗教自由事務無任所大使薩姆布朗巴克（Sam Brownback）、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、共和黨籍國會參議員克魯茲（Ted Cruz）、共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）及美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）。

去年12月，中方再宣佈制裁包括美國國家民主基金會亞洲事務高級主任克瑙斯（John Knaus）、美國國際事務民主協會亞洲項目負責人阿南德、香港分部主管羅薩里奧及項目主任薛德敖等人。

中國外交部網站／環球網

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