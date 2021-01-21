（更新：內容）中國駐美大使館本月8日（美國時間7日）曾在Twitter貼文，為北京當局對新疆的政策辯護 ，聲稱這些措施令當地維吾爾族及其他穆斯林少數民族婦女「思想獲得解放，性別平等亦有所改進」。直至今天，賬號持續12天沒有更新。彭博引述Twitter發言人證實，針對中國駐美大使館「非人化」（DEHUMANIZATION）的帖文，Twitter已禁止其使用賬號。中國外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上指出，已注意到Twitter對中國駐美使館帳戶採取限制措施，中方對此存在關注，呼籲Twitter要「客觀公正」，不要顯示雙重標準。

中國駐美大使館當日引述官媒《中國日報》（China Daily） 題為〈撲滅極端主義已經讓新疆婦女得到更多的自主〉的報道，並寫道：「有研究顯示，在消除極端主義的過程中，新疆維吾爾族婦女的思想獲得解放，性別平等與生育健康亦得到改善，她們不再是生育機器，且變得更有自信和獨立自主。」帖文24小時後被Twitter刪除，帖文被標註「此推文不再可用」（This tweet is no longer available）。

Twitter發言人證實，該賬戶仍處於鎖定狀態。自違反Twitter規則後，9 日當日中國大使館發佈最後的12條帖文，之後再沒有新發佈。對於賬號被封，中國大使館拒絕作出評論，惟中國官方媒體此前曾稱Twitter刪新疆的帖文是「偽善」。

Twitter發言人發表聲明：「我們已針對這條帖文採取了行動，以違反我們的反對非人化（DEHUMANIZATION）政策。」

報道指，在Twitter早前因應前總統特朗普賬戶多次犯禁而將其永久封鎖，中國大使館賬戶如今被暫停使用，這可能使北京在拜登上任後，與美國重建關係出現阻礙。

彭博

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