曾向國家主席習近平畫像潑墨而被稱為「潑墨女孩」的董瑤瓊繼去年底向網友求救後，今日再於網上發文，透露自己被政府部門拖欠工資，無力支付父親的手術費用。

董瑤瓊聲稱爸爸即將接受手術，但政府部門卻拖欠她兩個月工資，亦不允許她和她父親找工作，「已經快身無分文」。董瑤瓊其後補充指，她被安排在政府工作，沒有偷懶或缺勤，質疑政府不發工資，是要逼她接受境外資助，然後就有罪名將她定罪、判刑，但董瑤瓇強調不會接受資助。

董瑤瓊亦提到與自己有關係的人都成了政府口裏的「政治犯」，備受牽連，批評國家領導人習近平用舉國之力孤立她和她父親，她不會妥協。

董瑤瓊於2018年7月向習近平的頭像潑墨後，被上海市警方拘捕，同月16日被上海市警方送回湖南省株洲市攸縣，並以疑有精神病，被關進株洲市第三醫院。

董去年12月在Twitter發文，聲言自己沒有精神病，是當局強制把她關入精神病院，又被安排到當地政府部門上班，是變相嚴密監控，但相關的帖文其後被刪除。湖南維權人士歐彪峰因轉貼董瑤瓊求救影片，去年12月初被當局帶走，被控以「尋釁滋事」，拘留15日。拘留期滿後當局未有釋放，並將歐彪峰從行政拘留轉為監視居住，指控亦從「尋釁滋事」轉為「煽動顛覆國家政權」罪。

至於董瑤瓊父親董建彪，去年11月在湖南耒陽源江山煤礦工作時，遇上煤礦發生滲水事故，15名工人中只有董建彪和另外1人成功逃生。

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