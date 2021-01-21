中港走私屢禁不止，武警廣東省總隊執勤第三支隊近日在中港邊境，破獲一宗走私案，歹徒以無人機牽引飛索，跨過中港兩地，走私逾1,100部新款iPhone、300條電腦記憶體，涉案金額超過900萬元人民幣（約1,079萬港元）。

報道指出，走私地點位於中港邊境深圳一側的盤山公路，警廣東省總隊執勤第三支隊負責人指出，巡邏人員晚上在邊境鐵絲網內聽到有異響，於是向上級尋求支援，支隊帶備搜索設備到場，發現一個黑影向深圳河方向逃走，於是在邊境地帶搜索。

武警在深圳河邊約30米的斜坡上，發現有滑輪、絞盤、繩索等裝置，現場亦發現一批走私工具，而繩索則通往約300米外的香港邊境地區，武警在現場附近發現13箱走私物品。武警估計這是走私集團的卸貨點，跨越深圳河的繩索是從香港方面，以無人機牽到深圳，再綁到邊境的大樹上，以將走私物品從香港運到深圳。

武警隨後帶着警犬繼續搜索，在卸貨點對上的200米處，發現一條本來用作排水渠的隧道，但走私者將當局設置的沙包搬開，將走私貨物運到禁區外。

武警稱，走私者的犯案手法不同，這次繩索的位置隱蔽，如非武警在其正下方巡邏，都難以發現。

《深圳特區報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！