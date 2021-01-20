（更新：內容）美國新政府就職，拜登入主白官，外界對於未來中美台三方關係有不同的猜想。北京外交部發言人華春瑩則稱，相信在中美共同努力，「中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力量」。而獲邀出席美國總統就職禮的台灣駐美代表蕭美琴亦在Twitter疑似隔空回應，她指台灣人民愛好和平、慷慨勤奮，而且在世界上積極行善，令其他國家的人都會樂意向台灣伸出援手，蕭美琴對這些以不同方式幫助台灣的「守護天使」（guardian angels）心存感激。

當美國新政府上任後，中方即時宣佈制裁28名特朗普政府官員，另一方面，蕭美琴不但獲邀參加總統就職禮，而且戴上有「青天白日滿地紅」旗圖案的口罩到場，讓人認為北京的希望不一定會實現。在拜登發表就職演說後，台灣學者認為美國會保持特朗普政府的反華政策，但會增加彈性，以維持「鬥而不破」的局面。

對於拜登正式就職，內地網民的反應並非一面倒支持，有部份網民真心恭喜拜登的：「恭喜Biden了！終於做總統，希望能夠勝任，戰勝疫情吧！」「希望世界和平！新總統能與中國友好往來！」但也有網民明言不太喜歡拜登，批評：「真小人下台，偽君子上台！」「不喜歡這個老傢伙，讓川普（特朗普）回來！」「特朗普沒輸，請看後續！」「鬥爭還要繼續，放棄幻想！」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日回應拜登就職演說時，表示演說內容很「清淡」，主要集中內政問題，可是拜登提名的內閣官員，包括國防、外交、情報、國土安全、財政等對中國仍有強硬立場。他認為，中美關係實「回不去了」，新政府會延續特朗普政府提出印太政策，獲提名出任國務卿的布林肯（Antony Blinken）明確支持特朗普的對華政策，相信未來美中台關係將會維持在戰略平衡的三角。

蘇紫雲又認為，未來拜登政府將對北京採取「韌實力」，與以往所說的硬實力、軟實力、銳實力不同，預期新政府將較有韌性，對中國進行「彈性圍堵」，以「7分軍事、3分科技及貿易」的做法，比傳統做法更安全。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平則認為，北京官員對於拜登上台寄予厚望，可是，至今日中午中共總書記習近平仍未與拜登通電話，加上官方新華社曾發表評論文章，指中國有非常多人「崇尚美國」，「這些人崇美、對美下跪是一種『軟骨病』」，認為官方其實是警告官員不要對新政府有期望。他認為，美國政策不會完全逆轉，其至可能更着重香港、新疆、人權等問題，而南海問題將是中美矛盾所在，而台灣目前控制東沙島、太平島，認為未來台灣在南海問題上會扮演更關鍵角色。

國際關係學者、台灣智庫諮詢委員張國城則稱，過去4年中國在國際經貿組織攻城掠地，獲得很多成果及績效，同時軍事力量顯著成長，他認為美國新政府不會像以往不斷批評中國，反而會以「清單」方式「提醒」中方要做出哪些承諾、進行對話，來符合彼此最大的利益。對於兩岸關係，他認為將會維持經貿熱、政治冷的局面，各種交流和往來不會恢復熱絡。

華春瑩今日回應拜登就職時指出，中方對拜登就職表示祝賀，同時留意到美國媒體上稱，這是「美國歷史上新的一天」。她批評「過去一段時間特別不容易」，過去4年來，「美國的少數反華政客出於一己私利，撒了太多的謊，煽動了太多的仇恨和分裂，中國和美國人民都深受其害」。她重申中美及國際上的「有識之士」，「都期待着中美關係能夠早日重回正軌」，她認為「只要下定決心，一切都有可能」，相信「中美雙方都需要拿出勇氣，展現智慧，彼此傾聽、正視和相互尊重」。

拜登上任前，他的幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）對台灣媒表示，雖然在拜登眼中「世界上只有一個中國」，但卻認為「一國兩制已走到盡頭」，北京當局的「一國兩制台灣方案」不是解決辦法，認為新政府要思考全新的兩岸方案，改善三方關係。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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