河南省人大會議今日閉幕，會議結束後當局宣佈，早前被實名舉報、在機關餐廳掌摑下屬的濟源市委書記張戰偉被免職，空缺由省扶貧辦主任史秉銳填補。內媒批評他的霸道行為，明顯是「黨性修養出了問題」，這記耳光不單「打掉烏紗」，更是「打醒官霸」。網民則認為當地政府極速解決問題，但非把張戰偉換掉就能了事，一定要繼續徹查。

濟源市官媒《濟源日報》晚上報道張戰偉被免職的消息，除了市委書記職務，同時當局免去他濟源市委常委、委員，及濟源產城融合示範區黨工委書記、委員等職務。

濟源市政府秘書長翟偉棟的妻子尚小娟是在本月16日發表實名舉報的文章，當時張戰偉正前往鄭州，出席河南省人大會議，當地媒體報道，張戰偉在被舉報後的兩日，以濟源代表團團長的身份，在駐地召開第一次代表團會議和黨員代表會議。

當時張戰偉還在會議上發言，聲稱要「要保持良好會風會紀，嚴守法律、紀律和道德底線，認真落實中央八項規定精神及實施細則和省委、省政府有關規定，在遵規守紀、發揚良好會風上作出示範、走在前列，自覺維護好濟源示範區形象和濟源團代表形象，不辜負省委、省政府期望和濟源人民的重托」。

可是，張戰偉的名字當時已經全國知名，央視發表的評論文章，指他是掌摑下屬，質疑是「想當『山大王』」，同時批評「無論調查出怎樣的事實真相，（張戰偉）這種不顧他人尊嚴、扇人耳光的粗暴之舉，都有辱斯文，令人義憤填膺，在公德上先輸了一着」。

在張戰偉被免職的消息公佈後，微信公眾號「新華每日電訊」馬上發表評論文章，指張戰偉距離退休僅剩2年，「一記耳光，打掉了自己的『烏紗帽』，一點都不冤」。又指他「堂堂一個市委書記，公開對下級幹部大打出手，足以看出其『官品』。作風霸道，說到底是黨性修養出了問題」。

網民都支持當局「速戰速決」，迅速把張戰偉免職，但是亦有質疑指當局只是緩兵之計：「免職，後續咋整？查還是不查了？」「只要沒開除黨籍就還有機會扇耳光！」「換個地方繼續，見怪不怪了。」不少網民都要求當局繼續追查，以揭發隱藏更深的問題。

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