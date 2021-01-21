內地法學學者許志永和維權律師丁家喜在被拘押接近一年後，終在今日能見到律師。據律師表示，二人在被指定居所監視居住期間遭剝奪睡眠，丁家喜也被限制每日只能喝大約600毫升水。據稱，許志永目前身處的看守所，每頓飯只提供一個饅頭，其他伙食要自己購買。許指為追求公義、自由，無怨無悔。

許志永和丁家喜都因為前年12月參與福建廈門一個聚會後，遭當局逮捕，罪名原本是「煽動顛覆國家政權罪」，但在近日移送檢察院審查起訴時，罪名加重，變成可判終身監禁的「顛覆國家政權罪」，二人之前一直未獲與外界會見。

直到今日，許志永和丁家喜終能在山東省臨沂市臨沭縣看守所以視像方式會見律師。許志永的律師指，臨沭縣看守所條件比較差，每人每頓伙食只獲供一個饅頭，其他食物要自己購買。

許志永和丁家喜在去年6月遭正式批捕前，狀況為被指定居所監視居住，許志永稱，自己在該段時期有10天遭剝奪睡眠，前五天每天只能睡四小時，後五天每日則只有兩小時的睡眠時間。據《蘋果》了解，丁家喜也稱，自己在該時期遭受酷刑，除了跟許志永一樣遭剝奪睡眠，丁每天只獲允許喝600毫升的水。

律師指，許志永看上去狀態還可以，心態平和樂觀，非常關心這一年以來外界發生的事情，律師亦把國際以及內地的事件告訴他。許亦感謝外界對他的關心和支持，他指，做真正的公民，追求自由、公義、愛的中國，無怨無悔，「讓我們共努力，見證這偉大的時代」。

許志永和丁家喜等人前年12月參加討論中國未來與時政的「廈門聚會」後，被公安大抓捕，丁家喜先於同月下旬被捕，許志永則一直在國內躲避，至去年2月時，因中國武漢肺炎爆發，許發出致習迎平的《勸退書》，於同月月中被捕。

《蘋果》記者

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