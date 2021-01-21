（更新：內容）內蒙古在去年推行普通話教學，引起當地民眾上街抗爭。中央至今對事件未曾表態。全國人大法工委主任沈春耀終明確表示，地方有關民族學校應使用本民族語言文字教學的規定，違反憲法和推行普通話規定，已要求制定機關修改。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，人大是以法律去控制少數民族，又認為中共「成日以為有人想反佢」的心魔未除。

沈春耀周三（20日）出席全國人大常委會作2020年備案審查工作情況報告時稱，有地方性法規規定，各級各類民族學校應使用本民族語言文字或本民族通用的語言文字教學；還有地方性法規規定，經本地教育行政部門同意，有條件的民族學校部份課程可用漢語文字授課。沈說，當局審查認為，上述規定和憲法第19條第5款關於國家推廣全國通用的普通話規定、國家通用語言文字法和教育法等相關法律規定不一致，已要求有關部門修改。但沈並未明確提及哪些省市具有上述規定。然而，憲法中有關於少數民族地區政府執行職務、訴訟中，有關民族語言文字的條文，但沒有教育使用語言的相關規範。

去年8月起，當局要求當地以蒙古語授課的學校自同年秋季起，改用普通話教授小學和初中的語文課，之後推廣至政治課及歷史課，新政引起民眾反對，認為文化滅絕，有家長抵制送孩子上學，多地爆民眾抗爭運動，警方以「尋釁滋事」罪通緝示威者；內蒙秘書長和教育廳長疑為事件負責而陸續遭免職。內蒙古大學民族學與社會學學院院長齊木德道爾吉教授曾委婉說，新政不利於民族團結，但其言論最終遭央視刪除。

劉銳紹認為中國國家主席習近平要在20大前做好大一統的工作，所以要出招減少蒙古族的文化元素和凝聚力，由於中國憲法「任佢地解釋」，今次就利用人大法律來控制少數民族的文化。劉銳紹又指中共心魔未除，「成日覺得有很多人想反中央、有很多人想脫離（中共統治）」，所以會對少數民族設立很多底線，但這些底線卻越來越低，反而會導致在少數民族中出現更多影響管治的問題。

《南方都市報》/央視

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