四大國有資產管理公司之一的中國華融前董事長賴小民，涉及的受賄、貪污、重婚案，今日在天津市高級人民法院二審宣判，法院駁回他的上訴，維持死刑判決。現年58歲的賴小民，被法院認定受賄賂金額高達17.88億元人民幣（下同，約21.44億港元），同時與特定關係人侵吞、套取單位公共資金2,513萬元（約3,014萬港元），並長期與其他女子，以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。中央紀委國家監委屬下的《中國紀檢監察報》批評，賴小民案是棄守金融風險底線、以稀缺金融資源為籌碼謀取私利的貪腐大案，而他則集政治和經濟問題一身，金融亂象和金融腐敗叠加於一體，涉擅權妄為、腐化墮落、道德敗壞、生活奢靡等問題。

夏建統涉投資糾紛被列老賴

內地A股上市公司ST遠程前日發表通告，指其公司的實際控制人、被稱為「哈佛最年輕教授」的資本玩家夏建統，被指涉嫌「背信損害上市公司利益罪」，已被當局批准逮捕。現年46歲的夏建統，14歲讀大學，19歲赴美留學，24歲成為「哈佛最年輕的設計學博士」。他白手起家，打造出「睿康系」上市公司，最風光時曾坐擁3上市公司，更一度入主英國老牌球會阿士東維拉。然而，夏建統捲入一宗投資糾紛案，北京市三中院2019年2月將夏建統列入「老賴」名單，限制消費，及後被江蘇無錫警方拘捕。

公安部為2.6萬人補發回鄉卡

公安部今日舉行記者會，回顧去年工作。去年內地公安機關共拘捕各類逃犯41.6萬名，其中公安部A級通緝令逃犯68名，公安機關亦透過網上追逃工作機制，以新技術新手段破案4,565宗，佔命案積案比例超過70%。公安機關在進行「掃黑除惡專項鬥爭」以來，共搗破黑社會性質組織3,392個、惡勢力犯罪集團10,586個，拘捕18.8萬名疑犯。公安部亦特別提及對港澳居民的服務數據，去年為在內地的港澳居民，審批、簽發回鄉證2.6萬人次。

湖南衞視獲批在台輪替駐點

台灣陸委會宣佈大陸媒體可以透過「一對一」個案方式，申請輪替在台駐點，今日證實目前已有三個媒體申請，中央流行疫情指揮中心已經批准其中一申請，將會轉交移民署辦理。台媒報道指，獲批的是湖南衞視，仍在申請的則是廈門衞視與海峽導報。

大台北的士新年加收車資

農曆新年將至，台灣台北市、新北市、基隆市的的士，將會從2月7至16日，每程加收20元新台幣（下同，約5.54港元）車資，收費將會直接計入咪錶收費當中。同時，當局推出從瑞芳、烏來地區各主要旅遊景點的定額收費，從瑞芳火車站到九份、金瓜石分別收245及320元（約67及88港元），而在烏來覽勝橋旁停車場到纜車站、內洞森林遊樂園與捷運新店站，則分別收320、490與815元（約88、135及225港元）。

綜合報道

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