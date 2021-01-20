鄭爽引發的代孕醜聞，令輿論再次關注相關議題。雖然代孕一直在內地被明文禁止，但過去曾有女星公開表示有意代孕，甚至曾有不少官員因涉及代孕醜聞而「落馬」。

徐靜蕾被翻舊賬

內地女星徐靜蕾受到這次風波影響，令她2017年曾指考慮代孕的訪問再被討論。當時她在訪問中表示代孕很正常，言論近日引起網民批評，不過她前日淡定回應指：「說吧，嘴長別人臉上。」除娛樂圈外，內地官場過去亦時有代孕醜聞發生。2016年「落馬」的國家統計局前局長王保安，就被指曾先後向人工代孕中介支付逾346萬元人民幣（下同，約421.7萬港元），其後他的兩名兒子分別於2015年和2016年出生。據中紀委當時通報指，王保安「道德淪喪，大搞權色、錢色交易」等，他最終被判無期徒刑。

涉及代孕的除「老虎」外，「蒼蠅」亦有案例可循。當中，湖南省汨羅市前副市長朱葦被指2017年7月，前後共支付90萬元（約109.7萬港元）委託私企替他聯繫代孕機構非法代孕，最終他2018年落馬受查，其後被判囚七年半。此外，內蒙包頭市林業局前副局長李福榮則2018年被「雙開」受查。中紀委當時通報指，李福榮以「代孕」為名，與多名女性進行錢色交易及發生不正當性關係，又違反國家法律法規，生育三名非婚生子女，最終被判囚七年。

新華網