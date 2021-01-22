（新增內容）武漢封城一周年，當地亦迎來人事變動。新華社報道，武漢市第14屆人大常委會周五（22日）舉行第35次會議，會議任命程用文為武漢市人民政府副市長及代理市長；會議亦通過周先旺辭去武漢市長職務請求。有「湖北F4」之稱的周先旺，周四（21日）才剛有調任閒職的消息。

今年56歲的程用文，此前任湖北省發展改革委黨組書記、主任及省援疆工作辦公室主任；卸任市長職務的周先旺今年58歲，被調任湖北省政協黨組成員，他亦有出席省政協黨組擴大會議。

周先旺於2018年開始擔任武漢市長，去年疫情在當地爆發初期，他接受央視訪問表示，作為地方政府，只有在獲得訊息和授權之後才能披露，被指是「卸膊」予中央；他又曾說：「如果民衆對封城有意見，願意革職以謝天下」，一度引發爭議。當時被內地網民要求追責，而被稱為「湖北F4」的4名湖北領導中，如今僅湖北省長王曉東職位未有變更。

中國國情專家劉銳紹對《蘋果》指出，時值武漢疫情爆發一周年，民間自不然會有回顧及討論，加上疫情激發起的民間怨氣未消，曾發表出位言論的周先旺此時傳出調職消息，似乎是回應民間怨氣處理，在政府形象上固然有好處；至於是否與疫情相關？劉銳紹指，為疫情負責的官員，即是「湖北F4」中的馬國強及蔣超良早已被調職，周先旺一年後才有職務調動，說明周不是主要負責官員。

劉銳紹指出，中國官員不會因實質問責而下台，被「問責」的官員不久後就會平調或升官，就以為沙士疫情「負責」的北京市市長孟學農為例，他下台不久便被調到南水北調辦公室，其後被調任山西省長；因此周先旺等人的去向值得觀察。

劉銳紹預料，武漢市代理市長程用文在市人大會議後會「坐正」，兼任省委副書記，有可能問鼎中央委員。

劉銳紹亦指，明年10月便是二十大，近日的人事調動是配合中共總書記習近平調動中層幹部，調整二十大前的中央委員會。

遼寧省瀋陽市周五（22日）也迎來新任代理市長王新偉，接受姜有為辭去瀋陽市長請求。王新偉此前曾任河南省副省長、鄭州市委副書記及市長。

《蘋果》記者／新華社

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