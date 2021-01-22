內地麥當勞趁農曆年將至，推出源自陝西的特色小食「肉夾饃」，遭食客批評「金招牌肉夾饃」肉量少得可憐，與宣傳照不符。不過，麥當勞無懼大量「負評」，近日再推出季節限定甜品「油潑辣子聖代」（香港稱新地），宣傳照可見，新地雪糕澆上大量的辣椒油。不少網民看後倒抽一口涼氣，都驚呆了：「拉肚子首選！」而肯德基也不甘示弱推出「鹹蛋黃系列」，有「鹹蛋黃金滾滾K颶風」雪糕和「鹹蛋黃奶茶」迎戰。

內地麥當勞推出的「油潑辣子聖代」，憑電子券消費可免費換購。有網民在微博今日率先試食：「味兒不錯，就是後面紅糖味兒太濃，還有就是吃完之後，我覺得我的胃想鯊（殺）了我，不過我還是想嚐嚐油潑辣子的。」

另有網民留言：「這是拉肚子首選」、「真的不想吃」、「是嫌命太長嗎」、「冰火兩重天」。不過也有網民指出，這類油潑辣子雪糕早在西安、重慶等地出現過，「油潑辣子聖代」不算創新。

「油潑辣子」是陝西的方言，雲南方言則稱其為「油辣子」，主要流行於陝西、雲南、湖北等地。「油潑辣子」是辣油的一種，具有辣、香味醇厚的特點，顏色為深啡色或鮮紅色。

此外，內地肯德基剛推出了「鹹蛋黃系列」，「鹹蛋黃金滾滾K颶風」雪糕只售15元人民幣（下同；約18港元），而鹹蛋黃奶茶則售17.5元（約21港元）。有網民近日嚐過後寫下食評：「很喜歡鹹蛋黃奶蓋的味道，甜中帶點兒微鹹，使口味很有層次！」「味道很神奇，鹹蛋黃凍凍一定要細品很好吃！」

新浪微博／東森新聞雲

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