中國公民記者張展因為報道武漢疫情，被以尋釁滋事罪重判4年。加拿大全球事務部周三（20日）與美國、英國、德國等14個媒體自由聯盟國家發聯合聲明，批評北京打壓新聞自由，並關注張展被拘及受到不公平審判，敦促中方立刻釋放張展和其他因報道疫情而被拘留的人士。

聲明寫道：「目前在中國至少有47名新聞工作者被拘留，比世界上任何其他國家都多。我們敦促中國當局立即釋放張展以及所有因其報道而被拘留的人；並敦促中國當局允許新聞記者從事其職業，不必擔心遭逮捕，騷擾或報復，並結束對媒體的廣泛審查和控制，以及更廣泛的言論自由。」

37歲的張展來自陝西，畢業於西南財經大學，有金融碩士學位。她曾在上海任職律師，後來因為參加維權活動，被註銷律師執照；去年2月初到武漢報道疫情後被捕，至去年年底被以尋釁滋事罪重判4年。

除了張展，另外3名公民記者包括陳秋實丶方斌及李澤華，去年初也因為深入採訪武漢疫情被捕；據指李澤華和陳秋實雖已獲釋，但仍受到監視；方斌被捕後至今下落不明。

自由亞洲電台／中央社

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