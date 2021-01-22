兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周三（21日）新增103宗確診個案，其中本土確診佔94宗，分別是黑龍江47宗，吉林19宗，河北18宗，上海６宗，北京3宗，山西1宗。大陸累計確診88,804宗，4,635人死亡。台灣累計確診873宗，死亡7宗。

新華社今日報道，大陸外長王毅分別與巴基斯坦及烏克蘭外長通電話，談及中國生產的疫苗。巴基斯坦外長庫雷希指出，巴國已批准緊急使用國藥集團疫苗，並積極考慮批准其他中國疫苗進入市場。烏克蘭外長庫列巴表示，期待進口中國生產的疫苗，希望中國提供必要的便利，並強調一個中國政策是烏克蘭要堅持的根本原則。

黑龍江昨日（21日）新增47宗感染個案，另增88宗無症狀感染者。其中，綏化市望奎縣為重災區，新增確診個案有35宗，無症狀感染個案42宗。上述所有個案均在集中隔離期間及核酸篩檢時發現。

吉林周四新增本地感染個案19宗（長春10宗，通化9宗），無症狀感染7宗。

河北衞健委指，昨日共新增18宗本地感染，石家莊市佔15宗（10宗涉及藁城區增村鎮），邢台市佔3宗。其中1名1歲女患者，為石家莊首名患者的外孫女。

上海周四新增6宗本地感染個案。

北京昨日增加3宗本地感染及1宗無症狀感染者。3名確診者為大興區天宮院街道融匯社區居民。

福建人大常委會通過全國首項針對餐飲從業員佩戴口罩的立法《福建省餐飲服務從業人員佩戴口罩的規定》，將在2月1日實行。如違反《規定》，個體工商戶處50元人民幣（下同，約60港元）罰款，對其他餐飲經營主體處200元 （約240港元）以上1,000元（1,199港元）以下罰款。

另外，西湖大學李旭課題組、黃晶課題組與復旦大學陸路課題組合作在醫學期刊《細胞研究》（Cell Research）聯合發表研究論文，稱發現AXL蛋白是新冠病毒感染人類呼吸系統的潛在受體，這也是目前發現的首個不依賴血管緊張素轉化酶2（ACE2）的新冠病毒新受體，或有助抑制病毒。

台灣方面，桃園醫院發生群聚感染，目前已致10人染疫。年初自爆曾感染武肺的六四學運領袖王丹在Facebook發文，指作為「曾經感染過中共病毒的人」，認為染疫不是絕路，強調防疫要用最嚴格態度，但不必引起社會恐慌，批評「有人出於政治原因，刻意增加社會恐慌，那其實真的罪不可恕。」

新華社／《北京日報》／央視／台灣《蘋果新聞網》

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