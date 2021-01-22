維權網周四（21日）報道指，河南省魯山縣張良鎮黃莊村基督徒牛國寶因為慶祝聖誕節，遭當地民族宗教事務局開出16萬元人民幣（下同，約19.1萬港元）行政處罰罰單。

據指，牛國寶等40多名基督徒去年12月19日聚會，預祝聖誕節，其間魯山縣宗教局人員闖入會場，不許基督徒慶祝，並沒收基督教書籍、春聯、掛曆等物品，登記參加聚會的基督徒。

事隔一個月後，魯山縣宗教局於本月19日，向組織聖誕聚會的牛國寶開出16萬元罰單，指是依《宗教事務條例》第71條「為違法宗教活動提供條件的，由宗教事務部門給予警告，有違法所得、非法財物的，沒收違法所得和非法財物，情節嚴重的，並處2萬元以上20萬元以下的罰款；有違法房屋、構築物的，由規劃、建設等部門依法處理；有違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰。」魯山縣宗教局限牛國寶3日內提出聽證申請，逾期則視為放棄聽證權利。

維權網指出，當局《宗教事務條例》不但不承認家庭教會，即使是官方控制的「三自教會」舉辦活動，也必須經中共黨委、統戰、宗教、公安、綜治、城管等不同層級10幾個部門的審批，任何民間的基督徒自發活動，都被當局定性為「非法」並打擊。

自由亞洲電台／維權網

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