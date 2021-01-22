美國資深兩岸問題學者葛來儀（Bonnie Glaser）於美東時間21日出席智庫研究會時表示，拜登就任總統後，美台往來將回歸低調，華府會多做少說、奉行「不傷害台灣」政策，有別於前總統特朗普政府「不時把台灣當作棍棒對付中國」。而剛卸任的國務院次卿克拉奇（Keith Krach）今日發Tweet表示，他把制裁當成榮譽勳章，美國不應屈服於中國惡霸。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）舉辦視像研討會，邀請華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀、美台商會主席韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），討論美國對台政策與雙邊關係前景。

特朗普執政4年來，美台關係隨華府強硬面對北京而大有進展。葛來儀認為，盟友憂慮美國政權轉移後，得到的關愛不像之前那麼多，十分正常，「台北有些人擔心拜登政府，但我認為他們真的沒有理由擔心」。

她又稱，拜登外交政策核心是在民主、人權價值上緊密合作，台灣或許能在民主十國聯盟（D10，G7加上南韓、印度、澳洲）中扮演角色；即使美國不以主權國家身份邀請台灣參加「民主峯會」（Summit for Democracy），台灣仍能發揮作用。

葛來儀預期，拜登將低調延續特朗普政府部份對台政策。美軍艦艇持續穿越台灣海峽、雙方保持政治軍事對話，但美方不會每次都大張旗鼓宣佈；中國對台威脅日增，美國可能售台更多具攻擊性質的武器；美國繼續大力支持台灣參與國際社會、派遣高層官員訪台。

她直言，特朗普政府本月初在譴責香港政府大肆拘捕泛民人士的聲明後，隨即宣佈安排時任駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台，不符合台灣利益，因為這意味「美國不喜歡北京在香港做的事，所以我們要派高層官員去台灣」。葛來儀說：「拜登政府會高度重視美台關係本質，不把台灣當成對付中國的武器。」

韓儒伯則表示，特朗普政府掃除許多對台軍售程序障礙，但新政府官員上手需要時間，美台關係進入「安靜期」，加上軍售敏感，拜登政府首次對台軍售可能要等數月甚至數季。

韓儒伯擔憂拜登政府內主管氣候的前國務卿克里（John Kerry）可能主張加強與中國往來，連帶影響美國對台政策。他指出，如果中國把氣候議題合作視為籌碼，強力要求美國在其他領域讓步，台灣肯定在清單最上面。

葛來儀也說北京政府將全力迫使拜登政府讓步，例如要求美方更明確定義「一中政策」、承諾不會追求「兩個中國」政策、為美台非官方關係設下界線；但她預期拜登政府將堅持立場，不會在北京施壓下屈服。

在兩岸關係方面，葛來儀提到中共中央政治局常委汪洋之前在對台工作會議上說「時和勢始終在我們這邊」，目的是要內部別再激辯，因為北京深知現在就對台採取行動將損及自身利益，不利2049年實現「中華民族偉大復興」目標。

中共總書記習近平曾說海峽兩岸「必然統一」、政治分歧「總不能一代一代傳下去」。葛來儀認為，這不代表習近平將2049年設為統一期限，或確信兩岸必定要在他大權在握時統一，但他仍希望統一有所進展，可能想和台灣展開政治對話。

不過，葛來儀警告，與前幾任的中共領導人相比，「習近平更能承擔風險，願採取行動懲罰台灣，這不利台灣安全。我認為未來這方面很可能惡化」。

至於，中國20日在美國政權交接之際宣佈制裁28名特朗普政府高層官員，作為被制裁者其中一人，克拉奇今（22日）發Tweet表示：「當你起身對抗惡霸，他們會退縮，尤其當你有朋友在身邊。這就是為甚麼我們成立『淨網行動民主聯盟』，計劃十分成功。」淨網行動（Clean Network）是美國國務院去年啟動的倡議計劃，目的是邀請世界各國停止使用中國製造的5G電訊設備。

同一日，共和黨籍參議院外委會主席里施（James Risch）也發Tweet指出，中共制裁28名即將卸任國安官員的舉動，現在就在考驗拜登政府對中國持續更強硬、以競爭為主軸作法的決心。他寫道：「齊心同力，共和黨與民主黨人必須讓北京知道，我們不會因此不敢捍衞美國利益。」

中國外交部20日宣佈制裁特朗普政府任內「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」的28位美國官員，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國務次卿克拉奇、前衞生部長阿扎爾（Alex Azar），以及美國前駐聯合國大使克拉夫特等等。

中央社

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