全國人大常委會一連三日在北京召開會議，今（22日）踏入最後一天，下午閉幕，據報目前並沒有公開與香港相關的議程。

昨日下午，全國人大委員長栗戰書主持會議。全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛就《動物防疫法》修訂草案、《行政處罰法》修訂草案、《海警法》草案修改、設立北京金融法院的決定草案審議結果作出匯報，並提出相關草案建議的表決稿。

全國人大外事委員會主任委員張業遂則就《中華人民共和國和比利時王國關於移管被判刑人的條約》、《中華人民共和國與摩洛哥王國引渡條約》審議情況及批准條約的決定草案作出匯報。

全國人大常委會秘書長楊振武就全國人大憲法和法律委員會、教育科學文化衞生委員會、外事委員會等3個專門委員會的代表議案審議結果報告審議情況，個別全國人大代表的人事任免安排等等。

在全國人大教育科學文化衞生委員會於20日提請全國審議的《執業醫師法》草案，副主任委員劉謙指，草案吸收了武肺疫情防控的成功經驗和做法，規定國家建立適應現代化疾病預防控制體系的人才培養和使用機制，遇有緊急情況以及國防動員需求時，醫生應當服從衞生健康主管部門的調遣，醫生發現傳染病、突然不明原因疾病和異常健康事件時，有及時報告的義務，對在預防預警、救死扶傷等工作中表現突出的醫生給予表彰或者獎勵。

身兼民建聯會務顧問的全國人大常委譚耀宗早前表示，今次會議有19項議程，全部與内地有關或人事任免安排，暫時沒有香港相關議程。有報道則引述消息指，北京當局考慮禁止英國國民（海外）護照（BNO）持有人在港出任公職，以及褫奪投票權。

新華網

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