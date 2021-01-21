（新增內容）庫姆塔格沙漠是中國八大沙漠中總面積排名第六、流動性排名第一的沙漠，當局為了保護位於沙漠東南方的甘肅省敦煌市，種植2萬畝防護林，即敦煌陽關林場。可是，新華社旗下的《經濟參考報》調查報道指，作為當地唯一一道防沙屏障的陽關林場，近10多年來被「剃頭式」砍伐，被轉化為商業經營的葡萄園，撕開寬約5公里的缺口，令沙漠直通敦煌。至今，防護林面積只剩下不足5,000畝，河西走廊西北端恐面臨風沙侵蝕綠洲的生態災難。綠色和平森林與海洋項目經理潘文婧周四（21日）書面回應《蘋果》指，毀林地點僅距敦煌市50公里，敦煌是世界遺產莫高窟的所在地，也是距離毀林處最近聚居地，促請政府調查為何防護林會被葡萄園蠶食。

《經濟參考報》記者實地考察始建於1963年的陽關林場，只見獵獵大風裹挾揚塵漫沙，流沙前沿伸出沙舌向東爬，因為地理原因，庫姆塔格沙漠東緣沙丘以每年約4米速度向陽關鎮推進，直攻敦煌。記者穿行於陽關林場部份林地，隨處可見切口整齊的樹樁，又或有被切好的木頭，橫七豎八躺在林地，稍大一點的樹樁直徑達30厘米，皮層水分飽滿，絕大部份是生長健壯的樹。

有在林場工作20年的員工直說：「過去為林子流汗，現在為林子流淚。」他們指，過去沙土層下全是礫石，栽樹要先用鐵錘鋼釬砸開石層，挖出樹坑，再從幾公里外挑來熟土回填底部，再拉來泉水澆灌，「每塊林地都是從沙老虎口中搶過來的」。此外，陽關林場以前是「勁風卷白草，野狼竄沙窩」的不毛之地，經過幾代敦煌人移走沙丘、整地植樹、造林，才打造出陽關林場方圓17平方公里的綠色屏障，阻止風沙向敦煌蔓延。

被砍伐後的林地，土地全部用來種植耗水量大、需要頻繁攪動地面土層的葡萄。有葡萄園工人指，防護林一般兩個月澆水一次，葡萄園半個月就要大水漫灌一次；也有人因為阻止防護林與葡萄爭奪土壤中的養分，砍走承包地四周的林木，甚至燒樹。此外，防護林落葉腐化後，促進細沙成土，改變沙地性質，令流沙趨向固定；但種植葡萄，每年秋冬埋土、春季出土，要有兩次土壤大翻動，令沙質疏散，形成流動沙土；甚至有人為了滿足葡萄生長的需要，運沙到葡萄園，增加林場沙漠化。

報道指，自2000年以來，外地承包戶蜂擁到陽關林場，租賃林地開發，建設葡萄園，如今葡萄生產成為林場的經濟支柱。有林場員工感慨，葡萄園面積一年比一年大，被馴服多年的風沙也一年比一年多，「一場大風颳過，院子裏落滿一層沙子」。

中國科學院西北生態環境資源研究院研究員司建華指，這會加劇沙漠化風險。中央黨校公共管理教研部教授何哲指出，陽關林場生態工程一旦被破壞，短時間內很難恢復，恢復代價亦遠高於破壞生態所取得的收益。

此外，陽關林場被砍伐的上萬畝防護林，屬於荒漠化和水土流失嚴重地區大型防風固沙的公益林，照理會立碑保護。不過內媒記者找遍陽關林場，都不見一處與公益林有關的標識牌。國家林業局的多份文件亦明確要求，禁止將國家級公益林改造為商品林，改造不得全面伐除灌木，極乾旱造林區造林綠化亦須選擇耗水量小、抗旱性強的樹種。

即使有衞星圖片顯示，葡萄園的面積日漸擴大，業者及地方官卻堅稱砍伐合法，葡萄園面積從2006年至今沒有變化、沒有新增。

報道發出後，甘肅省委、省政府翌日表示「高度重視」，並成立由副省長劉長根帶隊的調查組，調查相關問題。人民網亦發評論，指「必須一查到底」。

綠色和平森林與海洋項目經理潘文婧書面回覆《蘋果》時指出，這片林地屬於在《國家級公益林區劃界定辦法》中，明確列出的「荒漠化和水土流失嚴重區域」重要公益林區（庫姆塔格沙漠），在防風固沙方面有重要的生態作用。而根據《國家級公益林管理辦法》，公益林的保育和更新採伐、調出等，有嚴格的標準和管理規定，敦煌當地主管部門經過甚麼程序，令重要的公益林被葡萄園一點點蠶食的？綠色和平期待官方調查可本着深入、透明的原則，給公眾明確的答案。

內地網民意見：

windflash：膽子也太大了。防護林是全體公民共有財產，葡萄園是私有承包，這一波損公肥私簡直喪心病狂。

fish：我記得有人說過，我們現在綠化帶都是有衞星監控，在衞星監控的情況下，為甚麼還出現這個問題？

一隻啾啾啾：膽大包天。隨手搜索了一下，真的是觸目驚心。早在2002年人民網就有相關報道了。當時是千畝防護林遭砍伐。

《蘋果》記者／《經濟參考報》

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