美國新任總統拜登本周三（20日）宣誓就職，次日，中國官媒新華社只做了一般報道，其他媒體並未跟進，也不評論，反而將矛頭指向卸任的特朗普政府。對於中國官方低調處理美國新任總統就職，有學者分析，中國需要觀察美方言行，以避免關系惡化。

在拜登（Joe Biden）就任第46任美國總統當天，中國外交部網站聲明制裁特朗普總統任內的國務卿蓬佩奧等28名官員。周四（21日）中國官媒新華社對拜登宣誓就職，並未有特別報道，而是引述美國媒體及國際通訊社的一般報道。新華社刊出一篇分析文章，亦只提及拜登面對疫情、美國內部裂痕和恢復經濟的問題，完全沒有提到美、中關係。

此外，中國外交部發言人華春瑩周四在記者會上，只是批評特朗普政府的對華政策，對拜登政府就抱有期望，她說：「對於中方來講，發展中美關係的政策是一貫和明確，我們一直強調，我們願意本着不衝突、不對抗、互相尊重和合作共贏的精神，和美國加強對話和合作，來妥善地管控分歧，這是我們的一貫立場，我們希望美方和我們相向而行，我相信只要雙方有誠意，展現智慧，真正地相互傾聽，尊重事實，本着善意來管控分歧，我相信中美關係也有無限的可能性。」

關注中美關係走向的北京獨立政治觀察家、政治學博士吳強，周四接受自由亞洲電台訪問時表示，他相信拜登會有一個系統性的對華新政策：「意味着從經濟到安全、軍事、文化、科技交流等對中國採取所謂競爭性合作態勢，這種競爭就像國務卿布林肯所說，會繼承特朗普總統的一種趨向於對抗性競爭，也許會試探性的建立起與中國較多的對話管道，實際上是對抗性合作，對抗與合作相結合。」

吳強認為，拜登上台後，對華政策的主要變化是對抗中有交流，而不是停止與中方交流，這也是中國所樂意看到的：「我相信中國方面會不得不接受美方的所謂對話方式，這種對話其實是中美關係目前最為缺乏的。」

據中國商貿界人士披露，如何在拜登上任後恢復中美貿易關係，已成為中國外交政策的重要議題。而中國貿易代表已做好與美方重啟談判的準備。一周前，新華社報道，習近平覆信給美國星巴克創辦人兼董事會名譽主席舒爾茨（Howard Schultz），希望他幫助修復中美關係。這是中國最高領導人和外國商界人士之間罕見的直接通信。

對此，吳強說，中國官方急於和美方修復關係：「試圖重啟對話，就像我過去所說的北京會遞出橄欖枝，這種試探顯示北京對於中美關係的緊張、不安全感。」

中國問題學學者馬國強則認為，拜登近期的中國政策屬於臨時性，未來政策取決於美中對話及談判結果：「現在美國大選所造成的分裂，在未來一段時間內會（讓拜登政府）應接不暇。在此情況下，他（中國）的日子會好過一些。他（中國政府）肯定希望中美關係向緩和的方向發展，這樣才有利於他未來計劃和發展方向。」

對於中方對美國前國務卿蓬佩奧等28人實施制裁，馬國強認為，中方此舉只是為了出一口氣，向自己的國民有所交代。

自由亞洲電台

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