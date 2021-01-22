（新增：內容）去年1月23日，病毒在武漢城流竄，醫院變得異常喧囂，當局史無前例深夜宣佈封城止疫，嚇得500萬人在大限前匆匆逃出城關，公民記者張展、陳秋實卻「逆行」回城挖掘真相。受困城內的900萬人中，堅持記錄在死城與病毒共冶一爐的日常，當中包括湖北作協前主席方方、自由派學者艾曉明。

一年過去，方方受極左思潮持續追擊，她對《蘋果》指，擔心內地會重現上世紀60年代災後的文革；年近七旬的艾曉明亦對《蘋果》指，希望每個人盡責，繼承李文亮的遺志，再艱難也要說實話。

「至少我很擔心國家會重新回到文革時代。」長居武漢的作家方方在封城後，開始寫日記，記下事實，卻因此被中國左派指罵是「美狗」、「賣國賊」，追擊至今。一年了，怕傷痛就此被忘記嗎？「永遠都會有人好了傷疤忘了痛，但也永遠會有人一直會記得那份痛，甚至還會有人的傷疤永遠不會痊癒。正是有這樣各種的人，社會才是一個豐富的正常的社會。」

「武漢成為全國的中心，導致封城，導致武漢人到處被嫌棄，也導致我被封在城裏。」（《方方日記》，1月25日）

方方，本名汪芳，65歲，湖北作家協會前主席，曾獲中國文壇最高榮譽魯迅文學獎，獲BBC評為年度百大女性。去年1月25日方方開始在微博寫日記，記錄封城點滴。在武漢長大的方方對《蘋果》表示，至今對封城後的光景依然印象深刻，「城市裏的空空盪盪。這是我此生從未見過的空盪。是一種給人驚悚感的空盪。」

封城後，坐困圍城的人難以求醫，「我在日記中所提到的絕望，說的是病人的絕望。因為病人們從來都沒有過求醫無門的人生經驗。平心而論，武漢的醫療條件一直不錯，醫療水平也很高。沒有人想到有一天自己生病會進不了醫院更見不到醫生的這樣的事。」

「這幾天，死亡似乎離自己越來越近。鄰居的表妹死了。熟人的弟弟死了。朋友爹媽和老婆都死了，然後他自己也死了。」（《方方日記》，2月9日）

《方方日記》中記下封城時一個個名字，一個個故事……柳帆是武昌醫院護士，與父母和弟弟常凱一家四口都因武漢肺炎過世；肖賢友在離世前寫下「我的遺體捐國家。我老婆呢」11字，但當地媒體卻只以前7字大事宣傳，後4字刪掉……中國過去幾個月集中宣傳「戰疫」成功，人物好似被忘掉一樣，方方稱自己是文人，比較關注個體生命，「那是一個一個存在的與我自己一樣的人。但很多人卻並不這樣想。尤其事情沒有臨到他們頭上時，他們會覺得宏大的東西比如國家、江山、榮譽這一類東西，是最重要的。」

「極左就是中國禍國殃民式的存在。改革開放如果毀在了這些人手裏，是我們這代人的恥辱。」（《方方日記》，3月20日）

《方方日記》在內地不能出版，到發行英文版，又被指為外國「送子彈」，《環球時報》總編胡錫進、《解放軍報》都批評過她，她也曾收死亡恐嚇。方方指自己並不委屈，只是沒想過寫日記也遭追擊，「但回過頭，知道是哪些人對我攻擊，也就很清楚了。最初的攻擊，就是來自國內左派網站上的極左人士。」她擔心，這種極左思潮會帶中國重返文革，「為國家擔心，是我們這一代人從小成長的環境中培養起來的，也就是我們日常所說的憂患意識。至少我很擔心國家會重新回到文革時代。」

「如果有一天我們連常凱的絕望都不記得了，那麼，我想說：武漢人，你們背負的不僅僅是災難，你們還將背負恥辱。忘卻的恥辱！」（《方方日記》，3月24日）

方方的最後一篇日記發表在3月24日，談到生者有責任為亡者追責。只是當內地連一本日記都容不下，76日的事可以記得多少？已經遺忘多少？一年後，在內地最為人關注的是女星代孕棄養醜聞，還有多少人記得一年前武漢承受的苦難？方方沒有強求所有人記住傷痛，她相信總有人不會遺忘。

「所有的歷史事件，總會有人忘記，也總會有人記得。這是世界的本來面貌，武漢也不會例外。」

《蘋果》記者

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