台灣的寒舍集團董事蔡伯府，昨日因身體不適，送院搶救不幸逝世，終年48歲。他是寒舍集團蔡家第三代，已故創辦人蔡辰洋的長子，2000年自美國學成回台，曾先後在中國信託、日盛證券工作，之後轉到酒店工作。原來家族規劃是由他接班，但因為健康、感情問題而另覓人選。

1973年出生的蔡伯府，綽號「小牛」，他學習金融與財經，對數字敏感。他從美國回來後，先在中國信託擔任董事長辜仲諒特別助理，亦曾經到姑丈陳國和的日盛證券歷練。至2001年，他父親與叔叔蔡辰威接手台北的來來飯店，改名為台北喜來登大飯店，蔡伯府就被委任為喜來登執行長，負起將這間老牌飯店，重新擦亮招牌的重責。

至2009年蔡伯府接下寒舍餐旅集團董事長，任內他成功開設寒舍艾美酒店，也與擔任集團執行長的弟弟蔡伯翰聯手，成功發展館外餐飲事業。

按照家族規劃，蔡辰洋原來希望由蔡伯府接班，可是，蔡伯府原患有哮喘，身體出現問題，而他的情感婚姻問題，恐嚇岳母家，令他登上報紙的社會版，2015年蔡伯府以「個人因素」辭任寒舍餐旅董事長，由蔡辰威接棒推動集團上市。

蔡伯府轉任寒舍餐旅董事後，淡出集團決策，家族希望他可以好好照顧健康，但「不甘寂寞」的蔡伯府顯然「還有許多自己想做的事」，「擁有屬於自己的天空」。

個性內歛沈穩的蔡伯府，平時話不多，但傳承父親蔡辰洋的基因，非常重視客人感受。台灣媒體指他平時隨身會帶着一個小包包，放着溫度計、磅秤和量尺，平時他會拿出溫度計，測量室內溫度夠不夠舒適 ，食材份量是否達到標準。此外，他也非常重視員工健康，開會時都會要求餐飲部照自己的食譜，打健康果汁與同事分享。

台灣《蘋果新聞網》／《中國時報》

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