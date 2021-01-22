中國駐英大使劉曉明首度證實將離任回國，結束11年的出使工作。他在中英貿協舉辦的告別座談會上表示，擔任駐英大使是他駐外最長的一次，任內見證中英關係的「黃金時代」，並對中英未來合作充滿信心。中方未有公佈接任人選，此前傳媒曾報道，外交部副部長鄭澤光將接任駐英大使一職，料日後處理BNO護照風波等問題。

出使11年 見證黃金時代

「我很榮幸，成為中英關係史上任期最長的中國駐英使，和中國歷史上任期最長的駐外大使。」劉曉明表示，從事外交工作47年，曾在非洲、美洲、歐洲六個國家常駐，出使英國11年，是他駐外時間最長一次。過去11年，中英互利合作取得新成果，貿易投資邁向新高度，中英金融與一帶一路合作取得新突破。

對於未來中英關係的期許，劉表示充滿信心，稱在中國即將開啟十四五新篇章，以及英國完成脫歐的新階段，應積極發揮各自優勢，推進雙方政策協調和戰略對接，深化在貿易投資、金融和高新科技等領域合作。

近年英國禁止當地網絡使用華為設備、批評港區國安法、修改BNO護照等，中英關係急轉直下，劉曉明曾多次以嚴辭反擊。現年65歲的劉屬於正常退休，然後在今年兩會之際準備正式交接。不過目前中方仍未公佈接任人選。早前英媒曾報道，即將接任的是現年57歲的外交部副部長鄭澤光。他被視為美國問題專家，1990年起專注研究美國問題；2005至2008年出任駐美國公使。中國駐英大使館