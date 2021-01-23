中國地震台網與台灣中央氣象局今日分別在多處錄得4級地震，台東縣政府西南方30公里、台東縣近海於早上11時45分錄得黎克特制4.4級地震，震源深度僅7.2公里，各地最大震度為台東大武4級、屏東滿州2級、高雄市1級。11時56分，再發生3.7級餘震，震源深度為14.8公里。

在雲南昭通市鹽津縣，於今早9時59分發生4.7級地震，震源深度10公里。地震震感強烈，家住鹽津縣城居民李女士稱，地震發生時其在5樓家中，「震感非常強烈，房屋上下抖動，所幸周邊並未出現建築損毀倒塌等情況」。有網民稱，遠至四川樂山、眉山、瀘州、宜賓、雅安等民眾均稱感受到震動。

鹽津縣一間超市貨架上的物品，部份掉落後散落在地上，有房屋損毀；各學校師生疏敵到操場緊急暫避。至下午2時，當局未有接到人員傷亡和財產損失的報告。

在內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗，今早10時59分也錄得3.8級地震，震源深度10公里。

台灣《蘋果新聞網》／新浪微博

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