上海市政協開幕 27港澳委員與會

上海接連發現武漢肺炎本土病例，但當地的市政協會議今日卻如期開幕，27名港澳委員參加會議。上海市政協主席董雲虎作出工作報告指，上海市政協去年有效宣傳澳門「一國兩制」成功實踐，鼓勵和支持港區市政協委員廣泛聯繫各界民眾，堅定支持制定實施香港維護「國家安全法」，「為香港維護國家安全、推進『一國兩制』行穩致遠凝心聚力」。有港澳委員表示，雖然未能親赴上海與會，但透過網絡直播也感受到現場氣氛，並指出「雖然人在香港但必定會做好自己的履職工作。」

大陸同性伴侶不適用

台灣的司法院通過《涉外民事法律適用法》修正案，尋求把同性婚姻適用範圍擴大，令民眾可以同來自尚未承認同性婚姻地區的伴侶，在台灣註冊結婚。假如同性伴侶是港澳居民，根據《港澳條例》同樣適用。不過，假如同性伴侶來自大陸，則受《兩岸人民關係條例》限制，暫時不適用。司法院會把草案送交行政院，再提請立法院審議。台灣在2019年把同性婚姻合法化，但受制於《涉外民事法律適用法》，如果台灣人的同性伴侶來自的地區未承認同性婚姻，則不可在台灣登記。

浙民房起火4死

浙江金華武義白姆鄉白姆村中宅自然村今早（23日）有民宅起火，1人當場死亡，3人受傷。傷者全部送院搶救無效死亡。起火原因仍在調查當中。

台1家4口中一氧化碳亡

台灣桃園市中壢區周五（22日）揭發一家4口，疑因使用熱水器不當，全部中一氧化碳死亡事件。死者分別是戶主夫婦及兩名7和8歲兒子。張姓男戶主因兩日未回公司，同事上門找尋揭發事件。起因疑戶主使用戶外熱水器，但加裝窗戶的露台遭衣物阻擋，致通風不良，產生一氧化碳引起。

遼寧政協前副主席劉國強涉受賄被捕

遼寧省政協前黨組副書記、副主席劉國強涉嫌受賄一案，國家監察委員會調查結束，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪，對劉國強作出逮捕決定。中紀委早前通報指，劉國強涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍，而他毫無規矩意識，盲目聽信「政治騙子」，花費巨資跑官買官被騙，毫無紀法觀念，在分管領域擅權妄為，大搞權錢交易。

台灣戶籍人口去年首次錄得下跌

台灣內政部今日公佈最新人口統計，2020年戶籍人口總數為2,356.1萬人，比2019年減少4.1萬人，人口數首度呈下滑迹象。當局指，人口滅少原因包括出生率下降，致使自然增加減少，而武漢肺炎疫情持續，外國遷入人數大幅減少，導致社會增加減少。自然增加是指出生人數減死亡人數；社會增加則為遷入人數減遷出人數。

綜合報道

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