曾向國家主席習近平畫像潑墨而被稱為「潑墨女孩」的董瑤瓊繼去年發片向網民求救後，湖南維權人士歐彪峰在社交網站隨即聲援董瑤瓊，但被指尋釁滋事被處行政拘留15天，後來當局又將罪名改為「煽動顛覆國家政權」罪，從行政拘留轉為監視居住。董瑤瓊昨（22日）突破封鎖，發Tweet道明歐彪鋒被拘原因。她指，歐當時轉發她的求救影片後，有美國外交官透過歐彪鋒要求私下與她會見，但她坦言有困難，自己已被全面控制，後來「歐彪鋒就出事了」。

董瑤瓊在Twitter寫道：「歐彪鋒被抓的原因，是因為當時發推特（Twitter）視頻呼救之後，有美國外交官通過歐彪鋒要見我，我跟歐彪鋒說，這個太困難了，我被全面控制，無法外出，扔給兩國政府談吧，私下見面會涉及顛覆國家政權，歐彪鋒說外交官一定要私下見，然後歐彪鋒就出事了。」

今日凌晨4時32分許，董瑤瓊又再發Tweet，指天亮後被要求去見她受傷的父親。不過，董的話鋒一轉，又說當地國保要召見她，之前已按國保要求寫了保證書，目的就是阻止她與父親見面。她寫道：「翻牆的政府工作人員很多，拿小號（隱藏手機號碼）攻擊我的政府工作人員更多！他們想以保證書要挾（脅）我，那就要挾（脅）吧！」該封保證書下款是本月7日，董瑤瓊保證不翻牆，不發Tweet；保證不跟任何反黨反國人接觸；保證按時上下班；保證克制負情緒；不犯賤、不作亂；修身養性，尊老愛幼；按時吃藥等。

董瑤瓊於2018年7月向國家主席習近平的頭像潑墨後，被上海市警方拘捕，同月16日遭上海市警方送回湖南省株洲市攸縣，並以疑有精神病為由，被關進株洲市第三醫院。上月，她在Twitter發放影片聲稱自己沒有精神病，是當局強制把她關入精神病院，她又被安排到當地政府部門上班，即變相嚴密監控，但相關帖文其後被刪除。

歐彪峰的妻子魏歡歡昨晚也在Twitter指歐彪峰被拘押後，家姑擔心家中經濟問題而隱疾忌醫，經勸喻後已安排她治療關節炎腿痛，白內障問題因「捨不得在自己身上花錢，就一直拖着。這幾天我在家帶孩子，她終於能騰出時間做白內障手術。給婆婆治眼睛也是彪哥惦記的事情，本來前兩個月他開始賺錢了，也在考慮這個事情，沒想到突然失去自由。」

Twitter

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