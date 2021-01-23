台灣連鎖酒店寒舍集團董事蔡伯府（48歲）昨晚（22日）身體不適送院搶救無效逝世。

消息指，當地消防局昨晚9時21分接報，指蔡伯府於喜來登大飯店不適，救護人員抵達時他已沒有呼吸心跳，即場於CPR（心肺復蘇術）急救，送台大醫院，搶救無效逝世。當局未有公佈蔡伯府離世原因，寒舍集團凌晨向媒體證實蔡伯府死訊，但並無透露細節。

蔡伯府為寒舍集團已故創辦人蔡辰洋的長子，蔡辰洋則是國泰集團企業家蔡萬春第三子。目前寒舍的董事長為蔡伯翰，即蔡伯府之弟。

蔡伯府曾多次成為新聞人物，包括2004年與自家飯店員工黃閔暄結婚，後與妻關係不睦離異；2015年，從事超跑業務員的李姓男子在餐廳廁所滑倒死亡，被遺孀從遺物中發現亡夫生前與黃閔暄在LINE中有暖昧對話，一度控告黃妨害家庭；蔡伯府還曾涉嫌傳訊息恐嚇妻舅，被判拘40日，得易科罰金4萬元（約1.1萬港元）；以及去年8月還傳出跳票620萬元新台幣（約172萬港元），震驚各界。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／《自由時報》

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