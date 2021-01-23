台灣著名的餐旅集團寒舍，其創辦人蔡辰洋長子蔡伯府昨晚（22日）驟逝，原是家族企業接班人的他，因健康及婚姻問題，淡出寒舍領導核心，改由其弟蔡伯翰領導寒舍這個台灣唯一同時擁有兩個國際品牌酒店的高檔餐旅企業。

蔡伯府的父親蔡辰洋，於2000年成立寒舍餐旅，2002年買回大哥蔡辰男在十信案期間賣掉的來來飯店，同時改名為「台北喜來登大飯店」，繼藝術投資、花卉藝術設計與餐飲業後，涉足酒店領域。

寒舍不斷發展，2010年，引進總部位於英國的「艾美酒店」品牌，蔡辰洋並聯同弟弟蔡辰威擊退晶華集團，成功讓艾美酒店成座落信義區；2013年，他又以第三任妻子賴英里英文名字諧音，創立自有品牌「寒舍艾麗」酒店。

寒舍集團的酒店一直走高檔的五星級路線，現旗下有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及寒舍艾麗等品牌，也是台灣唯一擁有兩家國際品牌酒店的企業。

《蘋果》資料室

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