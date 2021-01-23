台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23日）表示，本土病例新增一宗，是一名牙痛染疫翁傳給小女兒，繼大女兒昨日確診後，二女兒可能處於潛伏期，至今這一輪本地感染已累計至13人中招；另今日有兩宗海外輸入個案，分別來自英國和美國入境。消息人士指，牙痛染疫翁入院後，隨即被安排到負壓隔離病房受治療，牙痛僅先給予止痛藥改善症狀。感染症專家表示，確診個案若要治療口腔問題，可能要持續惡化才會處理，因為唾液噴濺可能會很厲害，傳染風險還大過插喉，對感染控制是一大挑戰。

台灣感染症醫學會理事長黃立民認為，若要為老翁處理牙痛，可用攜帶式牙科醫療器材進入負壓病房，不然就得清空牙科獨立診症室，再把患者推入去治療。當醫護人員治療時，黃立民認為必須全副武裝防護衣、護目鏡、口罩、面套、手套等，才能把患者噴濺物引發感染風險降到最低，可是防護的過程相當麻煩。

至於，衞福部桃園醫院群組至今累計13宗確診，當中有3名為醫護同住的家人，其他未確診的醫護人員雖然如常上班，但深怕家庭群聚重演，該醫院的護士Y決定下班後也不回家，直接在醫院留宿。

「感覺病毒隨時在身邊，壓力大也沒辦法，這就是他們的工作。」Y的丈夫表示，目前只能每天跟妻子通電話，不過妻子和她的同事們每天都只能從記者會直播知道最新進度，希望院方能把後續政策說清楚，讓資訊更透明。

專科護士S的丈夫也表示，現在因院內深切治療病房還在運作，妻子必須和其他同事一起輪班工作，平均每人負責5至6名病人，「她已經1周沒回家了」。S的丈夫指出，現在的工作量就算吃得下來，也是在硬撐，院內人員的壓力都很大，即使下班、休假，有人就回到宿舍，有人回到醫院安排的樓層住宿，「他們就是睡在病床上，感覺不像下班，根本無法好好放鬆」。

護士L則說，醫院將2樓的病房清空給醫護人員留宿，不過她選擇住在家中，而小孩去年底已送到夫家，隨後院內爆發群聚感染，至今也不敢接回孩子。她說：「就算我把自己洗得乾乾淨淨，也不太敢抱小孩，幸好兒子還小，不會認人嚷着討抱抱。」L無奈地說，過去每2到3周就回娘家一次，自從去年疫情爆發，全年回娘家也不到5次。

L又稱，醫院之前不讓他們知道哪一名醫護確診，結果只好私下打聽是否還有其他醫生被感染，希望院方盡快告知實情讓醫證人員做好下一步安排。她又指，大家都經歷過沙士（SARS），不可能拿自己或病人的生命開玩笑，更不想連累家人，所以一定會做好防護措施，但環境問題很難掌控，特別是武肺病毒能在環境中存活數天，以自費篩檢門診為例，過去1年，護士雖然每天都會消毒辦公桌面和電話，但布織品容易殘留病毒，而病床的床單每周只換1次，布製圍簾更是每月才換1次，整體環境消毒很少，這點實在待加強。

台灣《蘋果新聞網》

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