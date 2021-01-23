被指養專處優多年的解放軍，近日也鬧人才荒，故軍方今年將大幅加薪，企圖吸引和挽留人才！據《南華早報》（South China Morning Post）引述３個不同消息來源均指出，解放軍今年預計將為軍官加薪40%，其中以駐紮西藏、新疆及東海、南海等邊境部隊，以及前景看好的年輕軍官，將成最為受益的一群。

據報道，身兼中共中央軍委主席的黨總書記習近平，早前推動現代化軍改後，軍方隨即計劃今年內大幅加薪，目的是吸引和挽留人才，並讓年輕軍人對正在進行的改革產生信心。

報道引述北京一名官至上校的軍官表示，這次調薪令他額外獲得7,000元人民幣（8,371港元）的收入，預料他的月薪將超過2萬元（23,919港元）。不過，他同時表示，目前仍不清楚這次調薪何時實施，據悉將在不久之後。

該軍官又指，駐紮在西藏、新疆、東海及南海等邊境的指揮及非指揮軍官，將獲較高的調薪比率。另有退伍軍官透露，退伍軍人也將按服務年限，獲得更高的每月津貼。

有軍事專家表示，這次調薪與中共中央軍事委員會早前發佈的「現役軍官管理暫行條例」有關，條例還涉及10多項相關規則，當中包含人員選拔、培訓、晉升及福利等。當局期望，透過這次調薪能夠爭取到軍隊支持有關軍改措施。

但亦有軍方消息人士擔心，中央軍委只提及他們發佈了10多項法規，卻未有公開相關文件，意味着只有更高級別的軍官才有閱讀權限。他認為，所有軍官都歡迎待遇獲提高，但同時希望當局能盡快修訂「退伍軍人保障法」等較為全面的法規，保障他們權益。

《南華早報》

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