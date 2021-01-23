加拿大兩名公民，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），遭中國以涉及間諜活動為由拘禁至今逾兩年。加媒報道指，加拿大駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）獲准在周四（21日）以視像方式探問康明凱，但斯帕弗則以疫情旅行禁令為由，被拒探視。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，指加拿大環球事務部昨日（22日）表示，經鮑達民努力爭取，中國批准加國官員於周四在北京以視像形式探問康明凱。至於另一名被中國拘禁的加國商人斯帕弗，因疫情相關的旅行限制，中國未批准其接受探視。斯帕弗對上一次獲准領事探視是在去年的12月14日。

加拿大環球事務部重申，加拿大政府對中國當局自2018年12月以來任意拘禁康明凱和斯帕弗仍然深感關切，並繼續呼籲立即釋放他們。

康明凱和斯帕弗被中國指涉及間諜活動被捕，其中康明凱被指涉及「為境外刺探國家秘密和情報」，斯帕弗則被指涉嫌「為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪」。

需要留意的是，康明凱和斯帕弗被捕時間，是華為副總裁兼財務總監孟晚舟，在加拿大轉機時被捕後之後。外界普遍認為，北京此舉是實施「人質外交」，以向加拿大施壓，釋放孟晚舟。

康明凱和斯帕弗被捕至今超過兩年，加國駐北京大使館人員獲准以領事探視康明凱20次，斯帕弗則獲准探視19次。

反觀孟晚舟，除獲加國准許保釋在溫哥華家中居住外，自武漢肺炎疫情爆發後，加拿大禁止外國公民入境，但加拿大環球事務部去年仍特別開綠燈，豁免讓孟晚舟的丈夫劉曉棕和兩個孩子入境加拿大探望孟晚舟。

加拿大廣播公司

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