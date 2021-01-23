（更新內容）中共軍機繞台成為新常態後，改以增密架次來加壓？軍事迷「台灣西南空域」粉絲專頁表示，今（23日）上午共機多架次擾台，3小時多就侵入台空域8次，台空軍出動15批次、30機前往攔截監控。台國防部「即時動態專區」晚上公佈，軍機運-8反潛機1架次、轟-6K機8架次、殲-16機4架次進入台西南空域，共機今天出動13架次，是今年迄今單日共機擾台架次最高一次。

「台灣西南空域」粉絲專頁表示，台空軍在空警戒，今上午10時12分、10時16分、10時37分、10時46分、11時00分、11時44分、11時47分，及下午1時30分，3個多小時內，8度廣播廣播驅離共機。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，中共此舉表面上是軍事操演，但政治意義才是最重要，即是「三分軍事、七分政治」，最重要意涵就是對美國示警。

在軍事方面，蘇紫雲解釋，異於2020下半年，共機在台灣西南海空域的主要活動以運8等慢速機為主，今天共出動轟6K與殲16等快速機，等於向美方示警，作戰意味濃厚。加上美國航空母艦群近日疑似在菲律賓海或南海一帶活動，且美軍航艦專用的C2灰狗式運輸機，也現蹤巴士海峽，間接代表航艦在附近，中共今天屬於「政軍複合」行動。

蘇紫雲指出，美國總統拜登甫上任，國防外交與國土安全等5位候任人選都表達了對中國的強硬立場，可能令北京更想藉此展現肌肉、作為應對；但中共此舉是不智的選擇、戰略錯誤，北京的做法等於向外界證明中國威脅論。

台灣《蘋果新聞網》/ Facebook / 中央社

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