中國制裁28名特朗普政府官員，持續在美國政壇發酵。共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）於美東時間22日在參議院討論時表示，批評此舉顯然是要恐嚇拜登政府的官員，讓他們不敢對抗中國，他認為，如果中國駐美大使崔天凱涉及參與制裁行為，美國應將他驅逐出境，以回敬北京制裁。中南海智囊鄭永年則認為，2021年的國際秩序主要就看中美關係，中美如果發生衝突的話，世界秩序就會非常麻煩和糟糕。

中國外交部的制裁，規定名單上的美國官員與其親屬未來將禁止入境中國、香港與澳門，他們相關企業與機構也被限制與中國打交道與做生意。科頓表示，中國長期試圖在美國各級政府與企業脅迫美國人，制裁只是其中一項作為。

科頓指出，這是針對美國對華政策獨立性的直接攻擊，目的也是脅迫拜登政府官員，若他們膽敢起身對抗中共，未來可能遭致個人財務損失。他說：「部份官員可能開始思考這對他們未來可能造成的潛在損害，然後開始有點擔心。」

科頓呼籲拜登，應把制裁視為中國在他上任首日對他外交政策的攻擊，並用最強烈的措辭譴責，也應以制裁回敬負責這項脅迫行動的中國官員。此外，未來應避免提名與中國在專業或財務上有往來的人士擔任高層職務，因為單是制裁的威脅就可能讓他們妥協。

科頓也強調，拜登政府應確定崔天凱是否有參與制定制裁，若有，崔天凱的做法就是試圖推翻美國外交政策，行為過份，應立即被驅逐出境。

鄭永年：特朗普走了，特朗普主義不會走

被視為中南海智囊、現任香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長的鄭永年，近日接受澎湃新聞訪問時表示，特朗普雖然走了，但是已經留下了他自己的「遺產」，特朗普主義不會走，還會變得長久。他指出，目前美國無論是階級分化、種族分化、地域分化，從各方面來看，都是史無前例的對立。

鄭永年分析指，「特朗普主義」不是從天上掉下來，而是美國的社會與經濟結構變化所導致；所以，這不是任何人能解決的，也不是拜登能解決的，要花好幾代美國人的時間才能解決這個問題。他還指對拜登政府不抱任何幻想，他在某些問題上可能會更強硬，但不會像特朗普一樣的不理性，並介定拜登是「一個理性的美國優先論者」。他擔心，若然拜登內政做不下去時，就將美國國內壓力轉移到外交上，尤其是針對中國。

鄭永年認為中國不要被美國牽鼻子走，作為世界第二大經濟體，中國「有能力對付美國的打壓」。他說：「中國要善於利用自己在一些方面的優勢，不要陷入美國所設定的修昔底德陷阱（指新興強國威脅到現存強國的霸主地位時將傾向爆發戰爭），你如果相信了美國的論調而往那個方向走的話，那就麻煩了。」

中國外交部選在美國政權交接之際，20日大動作制裁28名特朗普政府任內「反華政客」。前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國白宮前貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、白宮前國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）、國務院前助理國務卿史達偉（David Stilwell）、白宮前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、 前衞生部長阿扎爾（Alex Azar）、國務院前次卿克拉奇（Keith Krach），以及美國駐聯合國前大使克拉夫特（Kelly Craft）皆名列之中。

中央社／澎湃新聞

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