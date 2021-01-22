（新增內容）十三屆全國人民代表大會常務委員會25次會議昨天在北京閉幕。外界關注會中審議通過《中華人民共和國海警法》，明訂中國海警執法範圍包括中國內海、領海、毗連區、經濟海域、大陸礁層以及「中國管轄的其他海域」。《海警法》授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動用武力，新法將於2月1日起生效，日本傳媒分析，中國未來在釣魚台海域的行動，將變得更加高調。有軍事評論員向《蘋果》表示，此舉旨在以法律「包裝」在東海與南海等爭議性海域動武的合法性，呼應習近平過去強調的所謂「依法治國」。

若外國船舶進入中國管轄海域非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查，新法授權海警單位在警告無效後，可使用各類武力，包括個人手持槍械，艦載機槍等，甚至是使用飛機搭載的武器。

日本共同社分析，新法代表中國可能在釣魚台海域，檢查日本漁船或驅逐海保巡邏船，藉此凸顯「管轄權」，行動將變得尖銳，且由於中國海警獲授權使用飛機搭載的武器，釣魚台上空的對立可能變得激烈。

報道指出，日本外相茂木敏充昨天在記者會上強調，已向中方傳達了對《海警法》的擔憂與關注。報道又引述日本外務省官員表示，日方還考慮與美國拜登（Joe Biden）政府加強合作。

軍事評論員黃東向《蘋果》表示，中方此舉是企圖以法律「包裝」在東海與南海等爭議性海域動武的合法性，以呼應習近平過往一直強調的所謂「依法治國」，同時為過往中國海警的執法行動「自圓其說」，讓執法行動可與法律「兩條腿走路」，避免有關行動欠缺法律支撐，令中國在國際形象上吃虧，不過這是否代表相關執法行動符合國際法，則是另一回事。

香港智明研究所研究總監許楨亦認為，《海警法》的通過只為海警的過去發展提供執法依據，但他強調不用過份解讀中國海警因此成為一支「第二海軍」。他認為，中國海警的執法對象，始終為別國的民船、走私船及執法船隻等，處理防務、海域主權爭議時，海軍仍是主力，中國海警的執法行動仍需受《聯合國海洋法公約》約束。

《蘋果》記者／中央社

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