（更新：內容）DON DON DONKI在香港開分店後，大受歡迎，而且分店越開越多，而這間日本最大的連鎖折扣店周二（19日）在台北西門町，開設台灣首間分店，同樣吸引大量民眾前往「朝聖」。不過，有網民在逛完台版DONKI後，抱怨與日本店相差太遠，許多藥妝品也是台灣已有的品牌，甚至預言它在「三年內必收」。

台灣首間DONKI周二開幕前，凌晨已開始有人排隊等待先睹為快。不過，該24小時營業的人氣折扣店在開張僅數日，已有網民在討論區上留言表示失望，認為與原裝的日本DONKI相差甚遠，進去參觀「純是感受氣氛」。

日本YouTuber TommyTommy Japan在台北DONKI開幕時，凌晨排隊，成為首批顧客，他找來日本的友人協助即時比較兩地物品售價，發現不論是暖包、洗頭水、維他命丸、零食，台北店比日更貴，其中，維他命丸的售價是日本的1.5倍，朱古力批零食則貴78%。

他從3樓一直行到地下，他只買到3樣東西。他表示，大部份日本直送的產品，在加上運費、入口稅等，價錢都是日本的1.5到2倍，他認為如果疫情穩定之後，機票加上酒店的費用，就可以去日本買較便宜的東西。而且他認為，新店開幕後大實在太多人。

另外兩名YouTuber史提和9V亦在開幕後首日到台北DONKI，他們認為雖然台北店面積不小，但「和日本相比還是小巫見大巫」，更重要是出售物品的種類比日本少很多，而且「價格並沒有到很便宜」，大嘆「逛完滿空虛的」。

網上論壇Dcard上有網民亦稱，對到DONKI的美妝區相當期待，可是去了之後，直言「逛完很失望」。這名網民稱，首先是品牌、商品偏少，不少美妝品在台灣的藥妝店就能找得到，其次是價錢，九成商品在台灣藥妝店就能以折扣的價格買到，還比較划算，「大家如果要敗下去，建議先上網爬文價格，給自己一個能下手的區間，不要因為新奇而失心瘋了」。

另一名網民則表示，自己在昨日（22日）早上到DONKI找一款喜愛的洗髮水，但一逛之下，覺得在3樓的美妝區貨品，與台灣市面大同小異，認為不用特意到該店購買。這名網民認為，台灣的DONKI只有些兒童玩具、日本雜貨、日本生鮮食品等較為吸引，其他如即食麵、調味料、食品在其他高級超市已經可以買到。

該網民還預測「這種樣子月租金462萬台幣（約128萬港元），三年內必收」，引發大批網民加入討論，「我猜不到兩年」，「只要一開放可出國旅遊就倒吧」，「看吧，成本考量不太可能引進太多日本原裝貨」。

雖然部份網民質疑台灣的DONKI的前景，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前則指該店生意好，呼籲民眾勿一窩蜂擁去朝聖，慢慢來，不要急在一時。目前該店限制進入人數為250人以內。

DONKI目前在全球擁有超過637間分店，一站可買齊藥妝、美妝、家電等超值商品。台北DONKI共有三層，總面積為1,615平方米（約17,383平方呎），但與香港現有的5間分店相比不算很大，其中銅鑼灣分店4層合共2,571平方米（約27,674平方呎），荃灣分店積更有5萬平方呎，而且更設有美食廣場。

聯合新聞網／YouTube

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