一年前的今日，是有逾千萬人口的湖北武漢封城的日子，往來武漢的交通全部切斷，居民被迫困在城中約兩個半月，防止疫情擴散。一年過去，有要追究政府瞞疫控疫責任的難屬，持續受當局打壓，仍堅持不放棄，還指其他境況相近的難屬沉默，「不代表憤怒消失了」。

父親因骨折入院感染武肺身亡的張海向美國之音表示，去年12月已由深圳回到武漢。對於當地會展中心的「生命至上，人民至上」抗疫展覽，張海認為是莫大諷刺，「如果真的能生命至上，人民至上，就不會發生武漢這種瞞報的行為，犯罪行為」。

張海指，「你（政府）總是強調你後來取得的成績，但是你把前期瞞報的那個關鍵時間節點刻意抹去，這種行為就是對這些逝者的不尊重」。他強調，「這些逝者都曾經是鮮活的生命」。

他堅持，如果在疫情爆發之初，政府沒刻意隱瞞、淡化，父親就可能避免去醫院，也不致感染病毒。張父的骨灰至今仍在武昌殯儀館裏。

去年4月控告武漢政府瞞報疫情，張海不斷向各級法院告狀，一路告到最高法院。張海自此不停受官方滋擾，微博封了其六個賬戶，微信被監控，電話被監聽，他本人則被當局派人跟蹤。

張海說：「我感到中國人特別悲哀，因為他們對生命沒有一種敬畏的心情，包括這些逝者，到目前為止並沒有一個交代，沒有一個說法，更別談對那些當初瞞報的官員應該受到應有的懲罰，這些都沒有。給我的一種感覺就是生命在這些權貴的眼裏，是特別漠視的，根本沒有把你當人。我始終認為很多東西是祈求不來的，只能靠自己去爭取，去發聲。」強調自己的行為不是反黨反體制，認為發聲、追責都是「愛國行為」。

內地公共衞生部門去年底公佈一項研究，指武漢疫情的規模可能是早先公佈數據的近10倍，即武漢1,100萬人中有多達50萬居民可能受過感染。

「武漢市因為這個新冠（武漢肺炎）到底死了多少人，到目前為止都還是一個謎。」張海說，其他家屬不發聲，並不代表他們心中的憤怒消失了。隨着親人忌日的臨近，他們的心情特別悲憤，但是他們只敢在微信群偶爾發洩一下。

對於官方不斷強調抗疫成績的宣傳，人權觀察中國部研究員王亞秋批評，其實這是「建立在消滅一切質疑政府防疫失敗的聲音，以及假借阻止病毒擴散而實施的迫害之上」、「打壓侵權受害者及其家屬，無異在他們的傷口上灑鹽。」

不過，也有武漢封城的過來人，認同政府的極端手段。27歲的武漢國企員工辰辰在時隔一年後表示：「當初不管是我，還是我身邊的人，都怪過政府、怪國家把事情壓得這麼狠，讓我們沒有一個準備，但我感覺到武漢的補救措施還是很好的。」

美國之音

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