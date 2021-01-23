賣10元人民幣4公斤的砂糖橘（砂糖桔），原來曾染色做假？陝西省西安市多個市場近日被發現有商販出售「染色橘子（桔子）」，有顧客用紙巾輕擦桔子表面，很快就染成紅色，桔皮還散發一陣刺鼻氣味。報道刊出後，網民反應熱烈，紛紛表示曾中招，「上次在超市買了砂糖橘，吃完發現手指緋紅，我還納悶，但也沒當一回事，我的天！希望我人沒事！」更有網民說：「為甚麼中國商家永遠這麼黑心！」

據內媒報道，近日有民眾爆料指，到西安市場買桔子時，買到劣質染色桔。 其中，家住西安市西郊的王女士說，在小區以10塊錢買了4斤。

王女士帶着桔子回公司，吃完發現手指染紅，剛開始沒想到是桔子出問題，家裏的小孩也吃了很多，王女子後來才懷疑是桔子有問題。洗手後再剝，手指又染上紅色染料，疑心下用紙巾擦拭桔子皮，廁紙也染成紅色，湊近嗅聞，一股刺鼻氣味頓時直衝腦門，她才確定買了劣質品。

有內媒委託西安營養學會生活實驗室進行化驗，結果發現在5個地方買來的8種桔子，其中2種桔子曾遭化學染色。

內地網民紛紛測試家中的桔子，並拍照上傳，不少人都哀嘆自己中招，「我也吃了40斤（20公斤），還剩下幾個，剛剛試了一下，紅了」、「我之前買一箱也是還給幾個月孩子吃了不少太坑人了！」、「天哪，我家還喜歡用橘子皮燉湯來着」，更有網民說：「為甚麼中國商家永遠這麼黑心！」

西安營養學會理事張旭指出，內地法規定，新鮮水果和未加工的鮮果嚴禁使用着色劑染色，另可使用巴西棕櫚蠟打蠟，但不能使用工業蠟。但內地有不法商販為了讓桔子賣相好，會使用蘇丹紅或橙紅2號對糖桔染色，讓桔子的表皮顏色更鮮艷。他指，蘇丹紅屬於化工染色劑，當中有致癌物質，長期過量吸入會導致肝腎功能損傷、壞死，甚至引致癌變。

張旭提醒，購買砂糖桔時，先查看外觀，不要購買表皮顏色非常鮮艷、鮮紅或顏色不自然。另外，可觀察砂糖桔的果蒂斷面，未經染色的斷面會是青綠色，如果曾經染色的斷面會是紅色。民眾亦可用紙巾擦拭砂糖桔表皮，沒染色的桔子，紙巾一般沒有顏色或只留下一點淡黃色。如果桔子被染色，紙巾上會有紅色殘留物。

《華商報》/ 財經網

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