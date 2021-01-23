除鼻咽拭子、口咽拭子以及血清檢測外，武漢肺炎病毒的檢測，近日又多了一種「肛拭子」採樣，北京一所小學的全體學生及教職員工早前更率先在有關檢測，增加這種新採樣方法，實行「多管齊下」。內地專家坦言，「肛拭子」比其他採樣方法較為麻煩，但就可減少漏診。不過，內地網民對這種新的採樣方式有所疑慮，當中部份留言更讓人忍俊不禁：「不會也在室外採集吧？」「記得換棉籤啊！」「完了，滿腦子都是小夫！」「傷害性不大，侮辱性極強！」

內地的武漢肺炎疫情持續，北京近日更出現多宗本地確診病例，大興區、西城區和東城區已先後宣佈組織區域內全民進行核酸檢測。北京市政府日前召開防疫記者會時特別指出，已對一名9歲無症狀感染者所就讀的學校全體學生及教職員，進行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。

根據國家衞健委的檢測技術指南，肛拭子採樣方式，主要是「用消毒棉拭子輕輕插入肛門3至5厘米，再輕輕旋轉拔出，立即放入含有3至5毫升病毒保存液的15毫升外螺旋蓋採樣管中，棄去尾部，旋緊管蓋」。

為甚麼加入肛拭子採樣？內地民眾對此充滿疑惑，紛紛在微博的相關新聞下留言：「難以想像的畫面！」「順便統計我國痔瘡患病人數了嗎？」「排隊脫褲子實在有點……」

有網民更想到內地網絡插畫家「禾野男孩」早前創作的《多啦AV夢》，受驚表示：「完了，滿腦子都是小夫。」亦有網民提問：「那要在哪裏採樣呢？」「不會也是室外吧！」「這個……要多深？」

對此，官媒央視特別製作專題報道釋疑，表示在鼻咽拭子、口咽拭子及血清檢測以外，還進行肛拭子採樣，目的是要「多管齊下」，並強調目前僅用在隔離點的「重點人群」。

有內媒更引述北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫生李侗曾表示，對於一些無症狀感染者或輕症感染者來說，在感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到。不過，研究發現，一部份感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高檢測率的準確度，減少漏診。

李侗曾又指，感染者血清抗體持續時間更長，大部份可以超過半年，有關當局必要時還會對重點人群加測血清抗體，目的也是提高檢出率，降低假陰性的概率。

新浪網／央視／ 微博

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